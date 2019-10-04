Дебетовая карта Классическая Мир в Нацинвестпромбанке
Мир Классическая «Мир» — Нацинвестпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|Технологические особенности
|
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 3%
0% - до 20 000 руб.; 1,5% годовых - от 300 000 руб.; 3% - от 20 000 руб. до 300 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
2 500 руб. - за выпуск карты и 3 года обслуживания
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,3%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|04.10.2019 10:53
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|04.10.2019 10:53
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|04.10.2019 10:53
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая Мир» в 1 городе России
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Справочная информация
«Нацинвестпромбанк» (АО)
- Адрес
- 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 10
- ОГРН
- 1027739043750
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 276-22-86