Дебетовая карта Gold в Нацинвестпромбанке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
  • Apple Pay / Google Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 3%

0% - до 20 000 руб.; 1,5% годовых - от 300 000 руб.; 3% - от 20 000 руб. до 300 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

3 500 руб. - за выпуск карты и 3 года обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,6% - в банкоматах банка Уралсиб;
  • 1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,6% - в ПВН банка Уралсиб;
  • 1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса - бесплатно в банкоматах банка Уралсиб, 20 руб./ 0,3 долл./ 0,3 евро;
  • неразрешенный овердрафт - 10% от суммы;
  • конвертация - по курсу платежной системы и курсу банка
Дата актуализации 04.10.2019 10:57
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 04.10.2019 10:57
Плюсы
  • начисление процентов на остаток;
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН Уралсиб
Минусы
  • плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты (3 года)
Дата актуализации 04.10.2019 10:57
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 1 городе России
5
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Справочная информация
«Нацинвестпромбанк» (АО)
Адрес
119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 10
ОГРН
1027739043750
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 4
Банкоматы 5
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Телефоны
(495) 276-22-86

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