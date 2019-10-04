Дебетовая карта Platinum в банке «Москва-Сити»

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 4 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и годовое обслуживание
4 000 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%
Снятие наличных в ПВН других банков

0%
Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 300 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 3 года;
  • конвертация - по курсу ЦБ;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации 04.10.2019 15:19
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 04.10.2019 15:19
Плюсы
  • снятие наличных без комиссии в банкоматах и ПВН сторонних банков;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
Дата актуализации 04.10.2019 15:19
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Platinum» в 2 городах России
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Справочная информация
АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
Адрес
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 7
ОГРН
1027739045124
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 8
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