Банковские продукты укоренились в жизни почти каждого современного человека. Например, карты — очень удобное средство безналичных платежей, а особой популярностью пользуются их дебетовые разновидности. Естественно, перед оформлением конкретного варианта потенциальному клиенту нужно учесть основные моменты, которых иногда бывает достаточно много.

Определение

Итак, банковская организация выпускает платежную пластиковую карточку, предназначенную для расчетов за счет средств, принадлежащих клиенту. Их человек размещает на данном счете самостоятельно, ту сумму, которой и располагает.

Дебетовая карта Standard банка «Кремлевский» — это кусочек пластика размером 85,6×53,98 мм. Некоторые ФО предлагают получить ее в другом формате, например, такую, которую можно встроить в брелок и все время иметь при себе. Оформляются как именные, так и неименные инструменты различных систем (Visa, MasterCard, МИР).

Карточки любого типа в Российской Федерации оснащаются специальными чипами для хранения данных. Некоторые из них также имеют магнитную полосу для совмещения со старыми устройствами.

Как сделать выбор

Финансовые организации предлагают потенциальным клиентам самые разные продукты, и разобраться в столь широком ассортименте не так просто. На какие моменты следует обязательно обратить внимание:

cashback;

проценты на остаток;

стоимость годового обслуживания;

банк-эмитент;

методы пополнения счета и снятия наличных;

размер комиссионных сборов;

доступность овердрафта, условия по нему;

возможность создать индивидуальный дизайн пластика.

В чем плюсы

Standard карта банка «Кремлевский» — это выгодный и удобный инструмент для оплаты всего, что необходимо ее владельцу. Данный продукт обладает множеством достоинств:

Дополнительная экономия за счет разных опций.

Повышенная безопасность.

Удобство оплаты покупок в онлайн-магазинах.

Еще большие привилегии для тех, кто выбирает VIP-пластик.

Возможность получения наличных и проведения платежей в любой точке мира.

Качественное и недорогое обслуживание.

Об использовании

Для совершения платежа в магазине достаточно вставить карточку в терминал или поднести к считывающему устройству (бесконтактный платеж). Чтобы расплачиваться было еще удобнее, можно привязать инструмент к мобильной платежной системе.

В интернет-магазинах на соответствующей странице указываются требующиеся реквизиты и, если понадобилось, вводится одноразовый пароль из СМС.

Наличные снимаются в банкоматах и кассах. В этом случае клиент указывает ПИН, а далее следует подсказкам устройства или оператора.

Окончательно определиться с Standard картой и условиями по ней поможет портал Banki.ru. Параметры по разным доступным продуктам здесь удобно выведены на одну страницу. Пользователь видит все сведения и может сразу же сопоставить их, чтобы выделить подходящие варианты. Нужные расчеты осуществляются на онлайн-калькуляторе, находящемся тут же. Завершив поиск, посетитель сайта нажимает кнопку «Онлайн-заявка» и переходит к заполнению формы.