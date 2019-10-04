Дебетовая карта Standard в банке «Кремлевский»

Mastercard Standard — Кремлевский
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 900 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

1%
Снятие наличных в ПВН банка

1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1% - в устройствах банков–участников Объединенной банкоматной сети «ATLAS»;
  • 2%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям выдача наличных: 50 000 руб. в день, но не более 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • комиссия за конвертацию - 2,5% от суммы;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
Дата актуализации 04.10.2019 17:33
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 04.10.2019 17:33
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие наличных в устройствах банков–участников Объединенной банкоматной сети «ATLAS»
Минусы
  • комиссия за снятие наличных в собственных банкоматах банка
Дата актуализации 04.10.2019 17:33
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Standard» в 1 городе России
2
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Справочная информация
«Банк Кремлевский» ООО
Адрес
121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1
ОГРН
1027739881223
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5
Банкоматы 2
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Телефоны
(499) 241-88-14

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