системы Мир Классическая

Дебетовая карта Мир Студенческая в Севергазбанке

Мир — Севергазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 0,5%
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
0,5%
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: 250 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • кешбэк-сервис до 30% в магазинах-партнерах;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых
Дата актуализации 07.10.2019 10:57
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 07.10.2019 10:57
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное обслуживание карты
Особые ограничения
  • карта оформляется студентам очной дневной формы обучения при предъявлении студенческого билета установленного образца
Дата актуализации 07.10.2019 10:57
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Студенческая» в 33 городах России
3
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть
Справочная информация
ПАО «БАНК СГБ»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
ОГРН
1023500000160
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Вологда
Отделения 2
Банкоматы 36
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях