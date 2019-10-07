системы Мир Премиальная

Дебетовая карта Премиальная в Фондсервисбанке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 2%

проценты начисляются на сумму остатка от 200 000 руб. и выше
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

3 000 руб. - плата за выпуск взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб. на территории РФ;
  • 0,7% в банкоматах "Газпромбанка;
  • 2%, мин. 300 руб. за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб. на территории РФ;
  • 0,7% в кассах "Газпромбанка;
  • 2%, мин. 300 руб. за пределами РФ
Лимиты по операциям 1 000 000 руб. в месяц; 3,5% - комиссия от суммы превышения лимита
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 32% годовых в рублях, 20% годовых в валюте;
  • комиссия за запрос баланса в сторонних банкоматах - 25 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 45 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 0,5% от суммы операции
Дата актуализации 07.10.2019 15:59
Возраст от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 07.10.2019 15:59
Плюсы
  • начисление процентов на остаток (по картам в рублях);
  • пониженная комиссия за снятие средств в банкоматах и кассах банка-партнера
Особые ограничения
  • карта "Мир Премиальная" участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации 07.10.2019 15:59
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 4 городах России
2
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть
Справочная информация
АО «РОСКОСМОСБАНК»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 2
ОГРН
1027739224611
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 517-94-94

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях