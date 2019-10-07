



Банковские карты условно делятся на две большие группы: кредитные и дебетовые. Не все потребители до конца понимают, что именно собой представляет вторая разновидность. Если отвечать вкратце: на счете дебетовой карты хранятся только собственные средства держателя, а потратить он может столько, сколько там имеется в данный момент.

Особенности продукта

Итак, дебетовая карточка — универсальный платежный инструмент, при помощи которого можно осуществлять различные операции безналичным способом.

Она отличается от кредитки тем, что для последней устанавливается лимит, в пределах которого оплачиваются товары и услуги. В сущности, клиент берет банковский займ, но в несколько отличающейся форме. За пользование пластиком он возвращает проценты.

На ДК размещаются личные деньги, и распоряжаться ими человек может так, как ему угодно. Единственное, что он оплачивает — обслуживание инструмента по тарифу, установленному его банком.

Как получить

Какими способами можно заказать карту Премиальная Фондсервисбанка:

лично обратившись в отделение выбранной финансовой организации и подав соответствующее заявление;

оставив анкету на официальном портале банка-эмитента.

Сегодня многие ФО даже высылают карточки почтой.

Зарплатному клиенту для оформления заказа не нужно делать ничего. Все берет на себя фирма-работодатель, а доставку осуществляет сотрудник курьерской службы.

Еще один вариант — получение кредитки. Нередко вместе с ней потребителю в качестве презента предоставляют совершенно бесплатную дебетовку.

Разновидности

Какими бывают Премиальная карты Фондсервисбанка:

Зарплатными. Компания заключает договор с ФО.

Моментальными. Неименной пластик, оформляемый по паспорту максимум за 15 минут.

Visa, MasterCard и т. д. Название платежной системы указывается на самом инструменте. Выбирает ее клиент.

Что можно делать

Данный платежный инструмент позволяет своему владельцу осуществлять следующие манипуляции:

снятие и внесение на счет наличных через банкоматы;

перечисление денег через собственный аккаунт;

оплата покупок в магазинах, точках общественного питания, прочих местах;

оплата товаров и услуг в онлайн-магазинах.

Выбирать конкретную карточку проще всего вместе с Banki.ru. Информация по разным продуктам здесь упорядочена, она выводится на одну страницу, поэтому посетителю удобно сразу просматривать и сопоставлять основные характеристики. Такая схема действий позволяет мгновенно выделить подходящую карту Премиальная по условиям, бонусам и ограничениям, а затем нажать кнопку «Онлайн-заявка», чтобы перейти к следующему этапу.