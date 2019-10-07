Дебетовая карта VISA Infinite в Объединенном Резервном Банке
Visa Infinite «VISA Infinite» — Объединенный Резервный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 4 900 ₽
- стоимость обслуживания 80 $
- стоимость обслуживания 80 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
4 900 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
80 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
80 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|07.10.2019 19:38
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|07.10.2019 19:38
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|07.10.2019 19:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «VISA Infinite» в 3 городах России
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- ОГРН
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в городе Москва
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