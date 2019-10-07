



Каждый второй житель России получает заработную плату на карточку, которую ошибочно называет «кредиткой». На самом деле, в руках у пользователей дебетовая карта, предназначенная именно для хранения личных сбережений. Необходимо понять, что она собой представляет, какими особенностями обладает и как используется.

Подробнее о продукте

ДК — платежный инструмент для безналичной оплаты товаров и услуг. Деньги, лежащие на таком счете, принадлежат его держателю. VISA Infinite карта Объединенного Резервного Банка является неким виртуальным кошельком, куда можно или положить средства самостоятельно, или переводить и получать зарплату, стипендию, пенсию, социальные выплаты и т. д. Очень часто ее открывают именно по зарплатному проекту, а компания сама выбирает банк и заключает с ним договор.

Сделать заказ может любой желающий, которому уже исполнилось 14 лет. Необходимо только предъявить паспорт и заполнить соответствующую заявку. Если соискатель выбрал именной инструмент, срок его изготовления составит 1–2 недели.

Получение пластика

В зависимости от того, какую финансовую организацию выбрал клиент, меняются условия получения услуги и открытия текущего счета. Многим банкам сегодня достаточно онлайн-заявки — практически нигде уже не требуется личное посещение офиса и заполнение бланка на месте.

За заказанной и изготовленной карточкой можно прийти самому или оформить курьерскую доставку на дом или работу.

Основные особенности

Самая главная функция карты VISA Infinite Объединенного Резервного Банка — сохранять имеющиеся на счете накопления.

Все, кто уже пользуется таким продуктом, утверждают, что это очень удобно:

пластик полностью заменяет кошелек, позволяет покупать что угодно;

вероятность потерять карточку достаточно низка, а если это случилось, ее можно сразу заблокировать, а потом обратиться в ФО за новой.

Таким инструментом разрешено пользоваться даже за границей, не нося с собой большое количество наличных.

Держателю всегда доступны и дополнительные опции:

баллы;

кешбэк;

скидки, акции;

начисление процентов на остаток.

Принцип использования

Пользоваться ДК намного удобнее, чем кредиткой — ее владелец не задумывается о том, что у него может возникнуть задолженность, которую требуется погасить вовремя. Все, что ему необходимо — пополнение для дальнейшей оплаты покупок, услуг и т. д., а также получение заработка и прочих выплат.

Прежде чем сделать окончательный выбор, рекомендуется перейти на портал Banki.ru и внимательно изучить представленные VISA Infinite карты и условия, подходящие под критерии отбора. Последние посетитель нашего сайта указывает в специальном фильтре. Все делается максимально просто и очень быстро. Даже непосредственно к заполнению запроса можно приступить, нажав лишь одну кнопку.