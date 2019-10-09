Дебетовая карта Gold в Национальном Резервном Банке
Visa Gold — Национальный Резервный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
2 400 руб. - плата за выпуск взимается единовременно за весь срок действия карты (3 года)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
40 долл. - плата за выпуск взимается единовременно за весь срок действия карты (3 года)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 €
40 евро - плата за выпуск взимается единовременно за весь срок действия карты (3 года)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%. мин. 100 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц; 3,5% - комиссия от суммы превышения лимита
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|09.10.2019 16:54
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|09.10.2019 16:54
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|09.10.2019 16:54
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 1 городе России
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