Дебетовая карта Mastercard Standard в Росбизнесбанке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 250 ₽
- стоимость обслуживания 25 $
- стоимость обслуживания 25 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 250 ₽
комиссия взимается единовременно за весь срок действия карты (2 500 руб.)
Первоначальный взнос: 2 500 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
25 $
комиссия взимается единовременно за весь срок действия карты (50 долл.)
Первоначальный взнос: 50 долл.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
25 €
комиссия взимается единовременно за весь срок действия карты (50 евро)
Первоначальный взнос: 50 евро
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 60 000 руб. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 2 000 долл. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 2 000 евро в день
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|14.10.2019 12:03
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|14.10.2019 12:03
|Минусы
|
|Дата актуализации
|14.10.2019 12:03
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard Standard» в 1 городе России
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