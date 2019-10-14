Дебетовая карта Mastercard Gold PLUS в Росбизнесбанке
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 4 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
4 000 ₽

комиссия взимается единовременно за весь срок действия карты (8 000 руб.)

Первоначальный взнос: 8 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка

0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,85% - в банкоматах банков-участников сети ВТБ;
  • 1,3%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,85% - в ПВН банков-участников сети ВТБ;
  • 1,3%, мин. 90 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: без ограничений
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 150 руб./5 долл./4 евро;
  • комиссионное вознаграждение за срочную персонализацию банковской карты (24 часа) - 1 200 руб./40 долл./30 евро; стандартный срок - 10 дн.;
  • срок действия карты - 2 года;
  • конвертация по курсу банка
Дата актуализации 14.10.2019 12:03
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 14.10.2019 12:03
Плюсы
  • нет лимита на снятие наличных
Минусы
  • плата за обслуживание взимается за весь срок действия карты единовременно;
  • наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка
Дата актуализации 14.10.2019 12:03
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard Gold PLUS» в 1 городе России
1
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Справочная информация
ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»
Адрес
115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 44 , стр. 12
ОГРН
1027739149778
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 645-61-61

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