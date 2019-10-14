Дебетовая карта Gold в банке «Космос»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

взимается единовременно: 2 600 руб. - за 1 год действия; 3 000 руб. - 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%, мин. 15 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 15 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 110 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: 40 000 долл. в сутки, 300 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.;
  • конвертация - 0,15%;
  • СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации 14.10.2019 12:55
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 14.10.2019 12:55
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие наличных
Дата актуализации 14.10.2019 12:55
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 1 городе России
4
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Справочная информация
АО КБ «КОСМОС»
Адрес
123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1
ОГРН
1027739019373
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
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