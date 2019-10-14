Дебетовая карта ТП Классический в банке «ЦентроКредит»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
комплект
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Первоначальный взнос: 250 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 260 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 260 руб.
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 1 год;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • неснижаемый остаток - 500 руб.;
  • консьерж-сервис - бесплатно;
  • бесконтактная карта Masterсard является доп.картой и выдается при наличии остатка (в момент заказа карты) на специальном карточном счете 100 000 руб.
Дата актуализации 14.10.2019 14:28
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 14.10.2019 14:28
Плюсы
  • бесплатное обслуживание;
Минусы
  • большой размер первоначального взноса;
  • нет интернет банка и мобильного банка
Дата актуализации 14.10.2019 14:28
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ТП Классический» в 2 городах России
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Справочная информация
АО АКБ «ЦентроКредит»
Адрес
119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1
ОГРН
1027739198387
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 7
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Телефоны
(495) 959-02-80

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