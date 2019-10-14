Дебетовая карта Standard в Нэклис-Банке
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%. мин. 150 руб.;
  • 1%, мин. 100 руб. в банкоматах ПАО "Сбербанк"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 150 руб.;
  • 1%, мин. 100 руб. в кассах ПАО "Сбербанк"
Лимиты по операциям до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация по курсу банка, комиссия -1% от суммы операции;
  • комиссия за запрос баланса в сторонних банкоматах - 100 руб., в "Сбербанке" - 50 руб.
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых
  • СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации 14.10.2019 16:34
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 14.10.2019 16:34
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка-партнера;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации 14.10.2019 16:34
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Standard» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО КБ «Нэклис-Банк»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2
ОГРН
1027700409791
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 981-99-21

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