



Некоторые люди считают, что кредитная и дебетовая карта — это один и тот же продукт. Данное мнение — ошибка. «Кредиткой» именуется услуга, посредством которой ФО предоставляет клиенту взаймы некую сумму под проценты. Дебетовая же карточка служит лишь для того, чтобы пользоваться собственными деньгами. Зачислить их туда можно разными способами: переводом зарплаты или пенсии, с другой карты, через виртуальный кошелек. Эти средства после их растраты никому возвращать не нужно.

Суть продукта

Карта Gold Нэклис-Банка серьезно упрощает жизнь современного человека. Для чего она нужна?

Предназначением продукта является выполнение таких функций:

перечисление зарплаты на клиентский счет;

начисление пенсии пенсионерам;

снятие наличных в любом доступном банкомате;

оплата разнообразных покупок безналичным способом;

онлайн-шопинг;

перевод денежных средств на другие карточки, даже на кредитные.

ДК — это кошелек в виде пластиковой карты, в котором можно хранить любые суммы. Выплачивать проценты или погашать задолженности в установленные сроки не требуется, потому что дебет — личные деньги потребителя.

Порядок оформления

Когда человек уже выбрал приемлемое предложение, ему нужно заняться составлением заявки. Какими способами это можно сделать:

Отправить запрос с сайта. Пользователь заходит на официальный портал финансовой организации или на Banki.ru, нажимает соответствующую кнопку и заполняет форму персональными, паспортными и контактными данными. После отправки анкеты ему остается ожидать какое-то время, а затем прийти в отделение и забрать пластик.

Лично посетить ФО. Паспорт предъявляется сотруднику, потом вместе с ним потенциальный клиент заполняет заявление. Когда карточку изготовят, на телефон соискателя поступит СМС с подтверждением.

Особенности

Gold карты Нэклис-Банка отличаются бесплатным или недорогим обслуживанием при наличии всех требующихся возможностей. Какими преимуществами они обладают:

кешбэк, позволяющий экономить при совершении повседневных покупок;

возможность выбора платежной системы;

удобные и совершенно бесплатные системы для удаленной работы со счетом;

высокие лимиты на снятие наличности;

возможность снимать средства без комиссионного сбора в банкоматах дочерних банков;

простота получения инструмента;

надежность и безопасность.

Использование ДК

С пластика можно оплачивать покупки практически во всех офлайн и онлайн-магазинах. Главное, чтобы в торговой точке имелось считывающее устройство. Сотрудника необходимо заранее предупредить, что платеж будет проводиться с карты.

С пополнением все тоже просто. Существуют разные способы:

через банкомат, офис ФО;

в банкомате другой компании;

переводом с карточки или виртуального кошелька;

перечислением при помощи СМС-кода.

Banki.ru — сервис для тех, кому крайне важно, чтобы заключенная с финансовой организацией сделка оказалась удачной. Наш портал поможет подобрать идеальную карту Gold по условиям и требованиям к соискателю. Найденный вариант будет на 100 % соответствовать тому, чего желает пользователь. Ему останется лишь нажать кнопку «Онлайн-заявка» и перейти к следующему этапу.