Дебетовая карта Стандартная в Московском Коммерческом Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 4,67%
начисление процентов производится в размере 2/3 от ключевой ставки Банка России; проценты начисляются при покупках от 5 000 руб. в месяц и среднемесячном остатке от 10 000 до 300 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
2 000 руб. - плата за выпуск взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|до 100 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|14.10.2019 17:48
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|14.10.2019 17:48
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|14.10.2019 17:48
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная» в 1 городе России
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Справочная информация
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- 119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 5
- ОГРН
- 1027739223687
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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