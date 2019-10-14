



Пластиковыми картами пользуется подавляющее большинство жителей Российской Федерации вне зависимости от возраста, социального статуса и дохода. Финансовые организации, стараясь привлечь клиентов, постоянно анонсируют новые выгодные условия, программы лояльности и прочие привилегии для владельцев карточных продуктов.

О предложении

Какими бывают банковские карточки:

дебетовые (расчетные);

кредитные.

Некоторые программы позволяют совместить обе функции, но в большинстве компаний такие инструменты оформляются по отдельности.

Деньгами, находящимися на счете, человек сможет оплачивать товары, услуги, работу. Расчет осуществляется как безналичным способом, так и наличными. Сумма там именно та, которую внес владелец или третье лицо. Пользоваться продуктом можно в любое время.

От кредитки карта Золотая Московского Коммерческого Банка отличается как раз происхождением денежных средств. В первом случае подразумеваются деньги, принадлежащие ФО — она просто предоставляет их взаймы. На дебетовом расчетном же счете — то, что принадлежит только клиенту, но в некоторых случаях к нему можно подключить овердрафт.

Получение пластика

Карта Золотая Московского Коммерческого Банка будет выдана российскому гражданину в возрасте от 14 лет и старше, если у него имеется паспорт и соответствующее заявление. Существуют также детские карточки — дополнительные, привязывающиеся к основному родительскому счету.

С 14 до 25 лет физическое лицо может обратиться за молодежной картой с дешевым годовым обслуживанием. Более взрослые граждане получают инструмент любого типа, за исключением двух, описанных выше.

Перевыпуск происходит по стандартной схеме — за 30 дней до завершения действия пластика изготавливается новый. В отделении он хранится 30–60 дней. О том, что продукт готов, клиента уведомляют в СМС.

Классификация

Тип продукта зависит от:

платежной системы (Visa, MasterCard, МИР);

защитных характеристик (чип, магнитная лента);

статуса (Platinum, Gold, Standart, Classic);

персонализации (именная, неименная).

Различия карт Золотая в условиях также существуют: цена годового обслуживания, наличие комиссионных сборов, бонусных программ.

Для чего используют

Пластик позволяет не только платить за покупки и услуги. Что еще можно делать с его помощью:

получать заработную плату, пенсию, стипендию, социальные выплаты;

обналичивать денежные средства;

осуществлять переводы между счетами.

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