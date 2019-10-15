



Из этой информационной статьи вы узнаете, что собой представляет дебетовая карта и для чего она нужна, какие виды карточек выпускают российские банки, на каких условиях осуществляется оформление. Таким платежным инструментом необходимо пользоваться правильно, соблюдая некоторые несложные рекомендации.

Что за карта

Карта Gold банка «Новый Век» дает своему владельцу возможность хранить накопления на банковском счете, а также позволяет практически повсюду расплачиваться за покупки, делать переводы и снимать наличные.

Современные карточки имеют и приятные дополнительные опции, например возвращают процент от совершенных в конкретных магазинах приобретений. Еще можно копить мили, чтобы впоследствии со скидкой взять авиабилет или забронировать номер в гостинице.

Основная особенность продукта — то, что его держатель распоряжается исключительно собственными денежными средствами. Пластик не предназначен для получения кредитов (исключение — овердрафт).

Принцип оформления

Соискатель приходит в ФО, вместе со специалистом подбирает подходящее предложение и заключает сделку. За выпуск карточки платить не нужно — оплачивается только годовое обслуживание.

Платеж списывается после активации инструмента. Если владелец не собирается пользоваться им в ближайшее время, с этим можно повременить.

Чтобы заказать карту Gold банка «Новый Век», необязательно приходить в офис. Очень многие организации сегодня предлагают осуществить необходимую процедуру в режиме онлайн. Потенциальному клиенту нужно только выбрать продукт, заполнить заявку и ожидать решения.

Потерянную карточку легко заблокировать — так деньги не попадут к злоумышленникам. Блокировка производится через СМС или интернет-банкинг.

Важные особенности

Самый распространенный способ использования продукта — простое хранение денежных средств. Некоторые ФО, желая поощрить клиентов, позволяют им пассивно зарабатывать и начисляют проценты на остаток.

Часто ДК делают зарплатной, чтобы заработок, пенсия или аванс приходили быстрее.

Подключение овердрафта (возможность увести счет в минус) всегда осуществляется с согласия держателя. Обычно его активируют на небольшой срок, а задолженность погашается автоматически, как только деньги вновь оказываются на счете.

Нужно быть очень аккуратным со снятием наличных в банкоматах сторонних компаний. За это взимается комиссионный сбор, что может сделать баланс отрицательным.

Узнать обо всех нюансах, касающихся того или иного продукта, а потом сопоставить их, чтобы выделить лучший вариант, получится при помощи сайта Banki.ru. Именно для этого здесь действуют фильтры, помогающие пользователям подбирать под себя карту Gold по условиям, искать то, что идеально соответствует их требованиям и пожеланиям. Процедура поиска проста, выполняется за несколько минут, но результаты окажутся впечатляющими. Потом останется перейти к заполнению анкеты, нажав кнопку «Онлайн-заявка».