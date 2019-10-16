Сегодня почти у каждого человека в кошельке имеется пластиковая карточка. Данный инструмент способен здорово упростить повседневные траты. О том, что собой представляет дебетовая карта, как используется и чем отличается от кредиток, рассказано далее.

О чем речь

Дебетовая карта Gold Нового Московского Банка является продуктом, позволяющим расплачиваться в обычных магазинах и в интернете. Ее владельцу не нужно иметь при себе наличные — он просто прикладывает инструмент к терминалу и забирает купленные вещи.

В отличие от кредитной карты на дебетовой лежат личные средства физического лица (зарплата, сумма, перечисленная через банкомат, и т. д.). Кредитка же пополняется деньгами финансовой организации, которые потом придется вернуть, а также внести процент за пользование.

Оформление

Перед тем как заказать карту Gold Нового Московского Банка, следует изучить основные условия по ней:

стоимость обслуживания;

лимит на снятие и переводы;

способы доставки;

наличие банкоматов в конкретном населенном пункте;

дополнительные опции и сборы.

Варианты оформления:

Обращение непосредственно в банковское отделение. При себе заявитель должен иметь паспорт.

Создание заявки на официальном портале ФО.

Работа с менеджером, сотрудничающим с работодателем гражданина.

На изготовление и доставку пластика уйдет не более двух недель. Конкретный срок зависит от банка. Затем инструмент поступает в отделение компании или доставляется курьером.

Каковы особенности

Какая информация размещена на лицевой стороне:

номер (уникальная комбинация знаков);

срок действия (как только он истечет, пластик нужно будет заменить);

ФИО владельца.

На обороте имеется специальный код, который нельзя сообщать никому. Если им завладеют мошенники, они смогут легко осуществить перевод со счета. Тут же есть поле для подписи.

Использование

Что можно делать, владея карточкой:

Снимать денежные средства в банкомате.

Пополнять счет наличными или переводом.

Оплачивать товары и услуги в онлайн-режиме, через терминалы.

При осуществлении любых операций требуется ввод ПИН-кода (если только не используется PayPass). При оплате интернет-покупок его заменяет код, размещенный на обороте.

Подобрать самую подходящую карточку, а также сразу подать заявку на ее оформление пользователь может на сайте Banki.ru. Именно для этого здесь имеются фильтры для выбора карты Gold по условиям, калькулятор кешбэка, отзывы потребителей и экспертов, а также специальный форум, где можно создать собственную тему и обсудить ее с посетителями портала. Такой функционал точно не позволит сделать ошибку, а значит, клиент останется доволен сотрудничеством с банком.