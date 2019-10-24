Дебетовая карта Visa Classic в Ишбанке
Visa Classic — Ишбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 9 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
600 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
10 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
9 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%, мин. 100 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 100 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%, мин. 2,5 долл.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 2,5 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 2,5 долл.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц ( в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%, мин. 2,5 евро
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 2,5 евро
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 2,5 евро
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц ( в эквиваленте)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|24.10.2019 09:16
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|24.10.2019 09:16
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|24.10.2019 09:16
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Classic» в 3 городах России
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- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13д
- ОГРН
- 1027739066354
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 961-11-77