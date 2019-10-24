



Дебетовые карты сегодня — самые распространенные платежные инструменты в РФ. На втором месте находятся кредитки, которыми жители государства тоже пользуются довольно часто. Прежде чем приступить к оформлению пластика, стоит понять все тонкие моменты, относящиеся к этому продукту, а также то, как им пользоваться и как правильно выбирать.

Что это

Дебетовая карточка — пластик, наделенный конкретной информацией, реквизитами, при помощи которых данный инструмент привязывается к счету, открытому в банке. На ДК можно копить собственные деньги, а потом делать разные переводы, оплачивать покупки и услуги в магазинах.

Карта Visa Classic Ишбанка значительно упрощает все процессы, так как осуществляются они автоматически. Система при этом работает очень быстро. Владельцу такого пластика больше не нужно повсюду носить с собой наличные.

Получение карточки

Чтобы оформить ДК, сначала следует подобрать банк-эмитент, предоставляющий именно те услуги, которые отвечают требованиям соискателя.

Некоторые делают выбор, отталкиваясь от близости банкоматов конкретной ФО к дому. Так происходит из-за периодического возникновения необходимости снять наличные (если в каком-то месте карту к оплате не принимают).

После того как потенциальный клиент выбрал карту Visa Classic по условиям, характеристикам и собственным целям, остается обратиться в финансовую организацию с соответствующей заявкой. Для этого понадобится паспорт или другой документ, позволяющий идентифицировать личность заявителя.

Особенности использования

Как только Visa Classic карта Ишбанка оказалась у потребителя, он получает возможность оплачивать ею покупки почти в любых магазинах, супермаркетах, ТЦ и прочих точках, где имеются соответствующие терминалы.

Деньги с собой носить не нужно — они все хранятся на счете в ФО и всегда доступны к использованию. Самый же главный фактор — абсолютная безопасность. Наличные можно потерять вместе с кошельком, а с утерянного пластика средства никуда не денутся, ведь владелец сразу заблокирует его. После осуществляется перевыпуск — простая процедура, для прохождения которой понадобится только запрос потребителя и его паспорт.

ДК позволяет с легкостью делать покупки в онлайн-магазинах. Для этого покупатель заходит на нужный сайт, выбирает товары, кидает их в корзину, указывает платежные реквизиты и проводит оплату. Все это отнимет у пользователя несколько минут.

Банковская система постоянно развивается, предлагаемые ею продукты эволюционируют, становятся все более удобными и выгодными для обеих сторон. Соискателю нужно лишь не запутаться в многообразии вариантов и понять, какое предложение будет самым подходящим и удачным. С этим поможет сервис Banki.ru и действующие здесь инструменты, существенно упрощающие процесс поиска идеального продукта. Посетитель, принявший окончательное решение, сразу может перейти к заполнению анкеты.