Интернет-технологии беспрестанно развиваются, многие действия сегодня можно выполнить онлайн, и это постепенно переводит людей на безналичные формы расчетов. Именно для этого в РФ активно используются дебетовые карты. Они имеют много преимуществ перед наличными деньгами: обеспечивается их полная сохранность, операции становятся более безопасными, упрощаются процедуры перевода. Как и другие платежные инструменты, карточки обладают собственными особенностями функционирования и ограничениями.

Возможности

Главные параметры использования дебетовых карт отражены в положении ЦБ РФ №266-П.

Их выпускают и распространяют различные финансовые организации, имеющие лицензию на осуществление таких действий. У них есть право на определение параметров инструмента, условий его действия, стоимости и т. д.

К одному клиентскому счету может быть привязано сразу несколько ДК, а если имеется несколько счетов, управлять ими получится при помощи одной карты.

К каким возможностям получает доступ клиент, получивший пластик:

снятие наличных в банкоматах;

оплата покупок в магазинах;

проведение расчетов в режиме онлайн;

переводы денежных средств;

установка овердрафта, чтобы счетом можно было пользоваться, даже не имея на нем собственных денег.

Как оформить

На оформление уходит не слишком много времени. Какими способами оно осуществляется:

В банковском офисе.

Через интернет на официальном сайте компании.

Чтобы заказать карту Visa Gold Ишбанка, соискателю необходим лишь один документ — его собственный паспорт.

Если запрос отправлен онлайн, вскоре после этого с клиентом свяжется менеджер для уточнения способа доставки. На изготовление ДК уходит до двух недель, а получить ее можно:

посетив представительство ФО;

запросив курьерскую доставку;

почтой.

Разновидности продуктов

Как классифицировать Visa Gold по условиям и основным параметрам:

платежная система (Visa, MasterCard, МИР);

наличие дополнительных функций (платиновые, золотые, стандартные, классические);

зона покрытия (виртуальные, международные, локальные, внутрибанковские);

цель использования (детская, зарплатная, пенсионная).

Существуют карты с комиссионными сборами и бесплатные. Цена устанавливается согласно статусу пластика и активации дополнительных услуг.

Об использовании

Чтобы расплатиться в офлайн-магазине, покупателю нужно только вставить или приложить карту Visa Gold Ишбанка к терминалу. В случае с бесконтактной оплатой, если сумма не превышает 1000 рублей, не понадобится даже вводить ПИН-код.

С покупками в интернете тоже все максимально просто: зайти на сайт магазина, выбрать вещь, ввести реквизиты и осуществить перевод.

Чтобы сделка, заключенная с банком-эмитентом, оказалась удачной, при выборе продукта рекомендуется пользоваться порталом Banki.ru. Функционал нашего сервиса полезен и удобен, специальные фильтры, а также онлайн-калькулятор помогут понять, какое предложение принесет клиенту наибольшую выгоду. Стоит изучить отзывы других пользователей, чтобы окончательно сформировать свое мнение. Финальный шаг перед переходом на сайт ФО — нажатие кнопки «Онлайн-заявка».