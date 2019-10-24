Дебетовая карта Стандарт золотая в Аресбанке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 400 ₽
- стоимость обслуживания 35 $
- стоимость обслуживания 30 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
2 400 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
35 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
30 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1% мин. 150 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5% мин. 200 руб.
|Лимиты по операциям
|на снятие наличных денежных средств: 350 000 руб. в сутки и 3 000 000 в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1% мин 10 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5% мин 10 долл.
|Лимиты по операциям
|на снятие наличных денежных средств: 5 500 долл. в сутки и 45 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1% мин 10 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1% мин 10 долл.
|Лимиты по операциям
|на снятие наличных денежных средств: 5 000 евро в сутки и 42 500 евро в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|24.10.2019 15:32
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|24.10.2019 15:32
|Дата актуализации
|24.10.2019 15:32
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт золотая» в 2 городах России
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