Дебетовая карта Стандарт золотая в Аресбанке
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 400 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • Apple Pay, Google Pay
Выпуск и годовое обслуживание
2 400 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1% мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5% мин. 200 руб.
Лимиты по операциям на снятие наличных денежных средств: 350 000 руб. в сутки и 3 000 000 в месяц
Дополнительная информация
  • СМС - информирование - 60 руб./1 долл.,евро ежемесячно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • изменение индивидуального лимита по операциям снятия наличных - 100 руб./ 3 долл./2 евро;
  • запрос баланса в устройствах сторонних банков - 10 руб./0,5% в долл., евро
Дата актуализации 24.10.2019 15:32
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 24.10.2019 15:32
Дата актуализации 24.10.2019 15:32
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт золотая» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Адрес
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
ОГРН
1027739554930
Отделения и банкоматы
в городе Москва
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