Дебетовая карта Классическая в банке «Гарант-Инвест»
Mastercard Standard — Гарант-Инвестеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 900 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 25 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 25 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|
Тип карты
на выбор
|
|Технологические особенности
|
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,1%
по ставке вклада "до востребования"
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,01%
по ставке вклада "до востребования"
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,01%
по ставке "до востребования"
|Выпуск и годовое обслуживание
|
900 ₽
Первоначальный взнос: 4 500 рублей
|Выпуск и годовое обслуживание
|
25 $
Первоначальный взнос: 110 долларов
|Выпуск и годовое обслуживание
|
25 €
Первоначальный взнос: 110 евро
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
1%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
1%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,5% мин. 150 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5% мин. 150 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
1%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
1%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,5% мин. 5 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5% мин. 5 долл.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
1%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
1%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5% мин. 5 евро
|Лимиты по операциям
|1,5% мин. 5 евро
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|25.10.2019 14:58
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|25.10.2019 14:58
|Минусы
|
|Дата актуализации
|25.10.2019 14:58
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая» в 1 городе России
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Справочная информация
КБ «Гарант-Инвест» (АО)
- Адрес
- 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 23
- ОГРН
- 1037739429320
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 650-90-03 — единая справочная