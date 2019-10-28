Дебетовая карта Дебетовая Infinite в Банке Казани

Visa Infinite — Банк Казани
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 19 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Бонусы
  • другое

при оплате картой у партнёров программы начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно расплатиться или получить скидку до 20% при совершении покупок в магазинах-партнерах программы (1 бонус = 1 руб.)
Выпуск и годовое обслуживание
19 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,3%, мин. 4 долл. (эквивалент)
  • 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 6 долл. (эквивалент)
  • 0% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 600 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб. / 1 долл. / 1 евро, в банкоматах банков-партнеров - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро;
  • конвертация по курсу банка;
  • штраф за использование неразрешенного овердрафта - 40% годовых
Дата актуализации 28.10.2019 10:17
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 28.10.2019 10:17
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие бонусной программы;
  • отсутствие комиссии в банкоматах и ПВН банков-партнеров
Минусы
  • крупная комиссия за снятие средств в ПВН сторонних банков
Дата актуализации 28.10.2019 10:17
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО КБЭР «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Сайт
www.bankofkazan.ru
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 8
Банкоматы 38
посмотреть на карте
Телефоны
(843) 518-98-98

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