Дебетовая карта Дебетовая Infinite в Банке Казани
Visa Infinite — Банк Казани
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 19 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 300 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 250 €
- бонусная программа
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Бонусы
|
при оплате картой у партнёров программы начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно расплатиться или получить скидку до 20% при совершении покупок в магазинах-партнерах программы (1 бонус = 1 руб.)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
19 000 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
300 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
250 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 600 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,3%, мин. 4 долл. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 6 долл. (0% - в ПВН банков-партнеров)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в банкоматах и кассах банка в эквиваленте: 600 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в банкоматах и кассах банка в эквиваленте: 600 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 10:17
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|28.10.2019 10:17
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 10:17
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО КБЭР «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- ОГРН
- 1021600000014
- Сайт
- www.bankofkazan.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 518-98-98