Дебетовая карта Стандарт в Россита-Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 100 ₽
- стоимость обслуживания 70 $
- стоимость обслуживания 70 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
2 100 ₽
Первоначальный взнос: 2 100 рублей
|Выпуск и годовое обслуживание
|
70 $
Первоначальный взнос: 70 долларов
|Выпуск и годовое обслуживание
|
70 €
Первоначальный взнос: 70 евро
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предоставляется
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предоставляется
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: не более 10 000 долл. (эквивалент) в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предоставляется
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предоставляется
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: не более 10 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предоставляется
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предоставляется
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: не более 10 000 долл. (эквивалент) в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 11:11
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|28.10.2019 11:11
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 11:11
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт» в 1 городе России
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