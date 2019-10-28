



Разнообразные банковские продукты востребованы и нужны практически каждому современному человеку. Они представлены в разных формах, к примеру, сюда относятся дебетовые карты, выпускаемые многими финансовыми организациями. Использовать их можно так, как удобно самому владельцу — ограничений почти нет.

Понятие

Дебетовая карточка — самый популярный инструмент. Она предназначена для того, чтобы человек пользовался собственными денежными средствами. Очень часто ДК бывают зарплатными — на них работодатели перечисляют сотрудникам заработную плату.

Кроме того, карта Голд МТИ-Банка активно используется в разных магазинах, заведениях общественного питания для безналичной оплаты. У инструмента нет кредитной линии, но, если есть такая необходимость, можно активировать овердрафт.

Оформление продукта очень простое: потенциальный клиент выбирает банк, формирует заявку и предъявляет свой паспорт. Изготавливается пластик в течение двух недель.

За выпуск оплата не взимается, а стоимость годового обслуживания различается в разных ФО. Конкретная цифра зависит от подключенных функций и прочих параметров.

Основные параметры

Все карточки схожи по принципу действия, но могут значительно различаться по важным характеристикам, таким как:

дизайн. В некоторых местах клиенты за дополнительную плату разрабатывают его самостоятельно;

платежная система;

тариф, в который также входят дополнительные опции и возможности;

стоимость обслуживания. Есть финансовые организации, предлагающие продукты без необходимости уплачивать что-то со стороны держателей;

способ считывания данных;

валюта.

Как заказать

Требования к соискателям минимальны, и значит, процедура оформления услуги не отличается особой сложностью. Какие действия нужно выполнить:

Выбирается банк-эмитент.

Подбирается Голд карта по условиям, тарифам, требованиям ФО.

Подается запрос на получение.

Подписывается соглашение (с предварительным изучением всех пунктов, которые в нем прописаны).

Менеджер сообщает, когда удастся забрать готовое изделие.

При получении можно сразу активировать мобильный банк и прочие функции, которыми будет пользоваться потребитель.

На любую ДК перечисляется заработная плата — для этого реквизиты предоставляются в бухгалтерский отдел фирмы, где работает гражданин.

Для чего использовать

Что можно делать, используя карту Голд МТИ-Банка:

хранить деньги;

снимать наличные в банкоматах или банковских кассах;

оплачивать товары в магазинах;

совершать интернет-платежи (оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и т. д.);

делать покупки в режиме онлайн.

Banki.ru — сайт, который поможет пользователю выбрать идеальную дебетовую карточку. Именно для этого здесь действуют удобные фильтры для подбора продуктов, на 100 % соответствующих запросам посетителя. Все из того, что выделит система, будет подходить соискателю, поэтому ему останется лишь принять окончательное решение и перейти к заполнению заявки.