Дебетовая карта Стандарт в банке «Акрополь»
Mastercard Standard — Акрополь
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
1,5%
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
1 000 руб. - персонализация карты
Первоначальный взнос: 1 000 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предоставляется
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
2% мин. 150 руб.
|Лимиты по операциям
|лимит снятия наличных средств в месяц - в пределах остатка на счете
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:02
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:02
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:02
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт» в 1 городе России
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Справочная информация
КБ «АКРОПОЛЬ» АО
- Адрес
- 123557, г. Москва, ул. Грузинский Вал, д. 10, стр. 4
- ОГРН
- 1077711000091
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва