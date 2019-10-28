Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Тип карты Mastercard Standard Начисление процентов на остаток средств на счете 1,5% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ 1 000 руб. - персонализация карты Первоначальный взнос: 1 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% мин. 80 руб.

1% мин. 55 руб. в "банке "Уралсиб" Снятие наличных в ПВН других банков 2% мин. 150 руб. Лимиты по операциям лимит снятия наличных средств в месяц - в пределах остатка на счете Дополнительная информация конвертация - по курсу ЦБ РФ ± 0,5% комиссия банка;

запрос об остатке в банкоматах других банков - не предоставляется;

пеня за возникновение задолженности - 60% годовых;

СМС - информирование - бесплатно Дата актуализации 28.10.2019 15:02 Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Дата актуализации 28.10.2019 15:02 Плюсы бесплатное обслуживание карты;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

смс - информирование - бесплатное Минусы требуется обеспечительный депозит;

отсутствие собственных банкоматов банка Дата актуализации 28.10.2019 15:02

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.