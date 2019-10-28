Дебетовая карта Стандарт в банке «Акрополь»

Mastercard Standard — Акрополь
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Начисление процентов на остаток средств на счете
1,5%
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

1 000 руб. - персонализация карты

Первоначальный взнос: 1 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5% мин. 80 руб.
  • 1% мин. 55 руб. в "банке "Уралсиб"
Снятие наличных в ПВН других банков

2% мин. 150 руб.
Лимиты по операциям лимит снятия наличных средств в месяц - в пределах остатка на счете
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ ± 0,5% комиссия банка;
  • запрос об остатке в банкоматах других банков - не предоставляется;
  • пеня за возникновение задолженности - 60% годовых;
  • СМС - информирование - бесплатно
Дата актуализации 28.10.2019 15:02
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Дата актуализации 28.10.2019 15:02
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • смс - информирование - бесплатное
Минусы
  • требуется обеспечительный депозит;
  • отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации 28.10.2019 15:02
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт» в 1 городе России
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Справочная информация
КБ «АКРОПОЛЬ» АО
Адрес
123557, г. Москва, ул. Грузинский Вал, д. 10, стр. 4
ОГРН
1077711000091
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
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