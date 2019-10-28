Дебетовая карта Расчетная в Оргбанке
Mastercard Cirrus/Maestro — Оргбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
3%
начисляются при условии, что сумма всех операций оплаты товаров и услуг , списанных с текущего счета для расчетов с использованием платежных карт в течение календарного месяца, превышает 20 000 рублей
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1% мин. 100 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5% мин. 150 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 200 000руб. в сутки, не белее 500 000руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1% мин. 2 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5% мин. 3 долл.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 200 000руб.(эквивалент) в сутки, не белее 500 000руб. в месяц(эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1% мин. 2 евро
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5% мин. 3 евро
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 200 000руб.(эквивалент) в сутки, не белее 500 000руб. в месяц(эквивалент)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:26
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:26
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|28.10.2019 15:26
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная» в 1 городе России
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Справочная информация
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- ОГРН
- 1027739267896
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 234-47-74