Дебетовая карта Стандартная в Оргбанке

Mastercard Standard — Оргбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 700 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%

начисляются при условии, что сумма всех операций оплаты товаров и услуг , списанных с текущего счета для расчетов с использованием платежных карт в течение календарного месяца, превышает 20 000 рублей
Выпуск и годовое обслуживание
700 ₽
  • 700 руб. - единовременно за срок действия карты на 1 год
  • 900 руб. - единовременно за срок действия карты на 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%
Снятие наличных в ПВН банка

0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1% мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5% мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000руб. в сутки, не белее 500 000руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос остатка в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
  • смс - информирование - бесплатно
Дата актуализации 28.10.2019 15:26
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 28.10.2019 15:26
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
  • плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия – 1 или 2 года
Дата актуализации 28.10.2019 15:26
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная» в 1 городе России
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Справочная информация
МБО «ОРГБАНК» (ООО)
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44
ОГРН
1027739267896
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в городе Москва
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Банкоматы 0
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