системы Мир

Дебетовая карта Социальная Мир в банке «Новокиб»

Мир — Новокиб
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям выдачи наличных - 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование в зависимости от вида пакета - бесплатно, 29 руб. в месяц или 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию
Дата актуализации 29.10.2019 16:34
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 29.10.2019 16:34
Плюсы
  • бесплатное обслуживание
Особые ограничения
  • карта предназначена для выплат социального характера и выплат бюджетных организаций;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации 29.10.2019 16:34
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «НОВОКИБ»
Адрес
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
ОГРН
1024200001792
Отделения и банкоматы
в городе Новокузнецк
Отделения 1
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(3843) 45-92-67

Дебетовая карта "Социальная Мир"


Дебетовка — один из наиболее распространенных банковских продуктов. Он встречается у всех: люди получают стипендию, пенсию, зарплату, с него можно оплачивать кредит или просто делать покупки. Для многих карта Социальная Мир от банка «Новокиб» становится безопасным помощником, незаменимым во многих ситуациях.

Что это такое

Итак, данный продукт — пластиковая расчетная карточка, выпускаемая всеми ФО. Владелец пользуется ею, чтобы осуществлять всевозможные платежи. Пополнить счет можно как безналичным способом, так и купюрами через кассу или банкомат.

Основная отличительная черта — использование только денежных средств, не взятых взаймы. Дойти до отрицательного баланса, стать должником не удастся.

Вопрос безопасности

Это может показаться странным, но многие несанкционированные списания с Социальная Мир карты банка «Новокиб» происходят по вине клиента — из-за того, что он был недостаточно осторожен.

Что особенно важно:

  • ПИН-код. Его нельзя никуда записывать, также не следует использовать простейшие комбинации цифр или даты рождения близких людей;
  • подозрительные СМС о блокировке счета с просьбой обращения по конкретному телефонному номеру;
  • разовый платежный код не сообщается даже банковским сотрудникам, как и данные, отображенные на пластике;
  • не стоит передавать карточку третьим лицам, например продавцам или официантам;
  • если инструмент потерян, или владелец понимает, что он попал к сомнительным личностям, нужно незамедлительно обратиться на горячую линию банка и осуществить блокировку.

Подбор

На какие моменты обратить внимание, чтобы получить лишь выгоду:

  • стоимость обслуживания;
  • цена на дополнительные опции: уведомления, мобильные и интернет-приложения;
  • бонусные программы, к примеру, cashback, возврат баллов и т. д.;
  • скидки при оплате покупок;
  • работа с пластиком за пределами РФ;
  • ограничения по снятию наличных;
  • возможность активации овердрафта (если есть такая необходимость);
  • можно ли расплачиваться в интернет-магазинах.

Для чего используется

Сфера применения широка:

  • получение зарплаты;
  • погашение задолженностей по займам;
  • пополнение вкладов;
  • перечисление и списание денег;
  • внесение онлайн-платежей;
  • существуют специальные транспортные карточки;
  • VIP-обслуживание.

Как узнать номер расчетного счета, требующийся для совершения переводов:

  • посмотреть свой экземпляр соглашения;
  • запросить сведения в отделении банка, предъявив паспорт;
  • созвониться с оператором колл-центра.

Banki.ru — именно тот сайт, который поможет понять, какой инструмент стоит заказать потенциальному клиенту ФО. Здесь действуют разные фильтры, позволяющие подобрать карту Социальная Мир по условиям, целям и прочим параметрам. Это очень удобно: пользователь моментально делает безошибочный выбор, не прилагая никаких усилий. К заказу пластика он переходит отсюда же.

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