Дебетовая карта Социальная Мир в банке «Новокиб»
- стоимость обслуживания 0 ₽
|Тип карты
|Технологические особенности
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|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Лимиты по операциям
|выдачи наличных - 100 000 руб. в день
|Дополнительная информация
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|Дата актуализации
|29.10.2019 16:34
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
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в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|29.10.2019 16:34
|Плюсы
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|Особые ограничения
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|Дата актуализации
|29.10.2019 16:34
Предложения месяца
- Адрес
- 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
- ОГРН
- 1024200001792
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 45-92-67
Дебетовая карта "Социальная Мир"
Дебетовка — один из наиболее распространенных банковских продуктов. Он встречается у всех: люди получают стипендию, пенсию, зарплату, с него можно оплачивать кредит или просто делать покупки. Для многих карта Социальная Мир от банка «Новокиб» становится безопасным помощником, незаменимым во многих ситуациях.
Что это такое
Итак, данный продукт — пластиковая расчетная карточка, выпускаемая всеми ФО. Владелец пользуется ею, чтобы осуществлять всевозможные платежи. Пополнить счет можно как безналичным способом, так и купюрами через кассу или банкомат.
Основная отличительная черта — использование только денежных средств, не взятых взаймы. Дойти до отрицательного баланса, стать должником не удастся.
Вопрос безопасности
Это может показаться странным, но многие несанкционированные списания с Социальная Мир карты банка «Новокиб» происходят по вине клиента — из-за того, что он был недостаточно осторожен.
Что особенно важно:
- ПИН-код. Его нельзя никуда записывать, также не следует использовать простейшие комбинации цифр или даты рождения близких людей;
- подозрительные СМС о блокировке счета с просьбой обращения по конкретному телефонному номеру;
- разовый платежный код не сообщается даже банковским сотрудникам, как и данные, отображенные на пластике;
- не стоит передавать карточку третьим лицам, например продавцам или официантам;
- если инструмент потерян, или владелец понимает, что он попал к сомнительным личностям, нужно незамедлительно обратиться на горячую линию банка и осуществить блокировку.
Подбор
На какие моменты обратить внимание, чтобы получить лишь выгоду:
- стоимость обслуживания;
- цена на дополнительные опции: уведомления, мобильные и интернет-приложения;
- бонусные программы, к примеру, cashback, возврат баллов и т. д.;
- скидки при оплате покупок;
- работа с пластиком за пределами РФ;
- ограничения по снятию наличных;
- возможность активации овердрафта (если есть такая необходимость);
- можно ли расплачиваться в интернет-магазинах.
Для чего используется
Сфера применения широка:
- получение зарплаты;
- погашение задолженностей по займам;
- пополнение вкладов;
- перечисление и списание денег;
- внесение онлайн-платежей;
- существуют специальные транспортные карточки;
- VIP-обслуживание.
Как узнать номер расчетного счета, требующийся для совершения переводов:
- посмотреть свой экземпляр соглашения;
- запросить сведения в отделении банка, предъявив паспорт;
- созвониться с оператором колл-центра.
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