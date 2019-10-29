



Дебетовка — один из наиболее распространенных банковских продуктов. Он встречается у всех: люди получают стипендию, пенсию, зарплату, с него можно оплачивать кредит или просто делать покупки. Для многих карта Социальная Мир от банка «Новокиб» становится безопасным помощником, незаменимым во многих ситуациях.

Что это такое

Итак, данный продукт — пластиковая расчетная карточка, выпускаемая всеми ФО. Владелец пользуется ею, чтобы осуществлять всевозможные платежи. Пополнить счет можно как безналичным способом, так и купюрами через кассу или банкомат.

Основная отличительная черта — использование только денежных средств, не взятых взаймы. Дойти до отрицательного баланса, стать должником не удастся.

Вопрос безопасности

Это может показаться странным, но многие несанкционированные списания с Социальная Мир карты банка «Новокиб» происходят по вине клиента — из-за того, что он был недостаточно осторожен.

Что особенно важно:

ПИН-код. Его нельзя никуда записывать, также не следует использовать простейшие комбинации цифр или даты рождения близких людей;

подозрительные СМС о блокировке счета с просьбой обращения по конкретному телефонному номеру;

разовый платежный код не сообщается даже банковским сотрудникам, как и данные, отображенные на пластике;

не стоит передавать карточку третьим лицам, например продавцам или официантам;

если инструмент потерян, или владелец понимает, что он попал к сомнительным личностям, нужно незамедлительно обратиться на горячую линию банка и осуществить блокировку.

Подбор

На какие моменты обратить внимание, чтобы получить лишь выгоду:

стоимость обслуживания;

цена на дополнительные опции: уведомления, мобильные и интернет-приложения;

бонусные программы, к примеру, cashback, возврат баллов и т. д.;

скидки при оплате покупок;

работа с пластиком за пределами РФ;

ограничения по снятию наличных;

возможность активации овердрафта (если есть такая необходимость);

можно ли расплачиваться в интернет-магазинах.

Для чего используется

Сфера применения широка:

получение зарплаты;

погашение задолженностей по займам;

пополнение вкладов;

перечисление и списание денег;

внесение онлайн-платежей;

существуют специальные транспортные карточки;

VIP-обслуживание.

Как узнать номер расчетного счета, требующийся для совершения переводов:

посмотреть свой экземпляр соглашения;

запросить сведения в отделении банка, предъявив паспорт;

созвониться с оператором колл-центра.

Banki.ru — именно тот сайт, который поможет понять, какой инструмент стоит заказать потенциальному клиенту ФО. Здесь действуют разные фильтры, позволяющие подобрать карту Социальная Мир по условиям, целям и прочим параметрам. Это очень удобно: пользователь моментально делает безошибочный выбор, не прилагая никаких усилий. К заказу пластика он переходит отсюда же.