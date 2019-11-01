Дебетовая карта Standard в Кубаньторгбанке
- стоимость обслуживания 450 ₽
|Тип карты
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|Технологические особенности
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|Выпуск и годовое обслуживание
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450 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
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0%
|Снятие наличных в ПВН банка
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0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
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|Снятие наличных в ПВН других банков
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|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 200 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц; изменение лимитов 200 руб.
|Дополнительная информация
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|Дата актуализации
|01.11.2019 14:49
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
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в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|01.11.2019 14:49
|Плюсы
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|Дата актуализации
|01.11.2019 14:49
Предложения месяца
- Адрес
- 350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
- ОГРН
- 1022300000502
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
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(861) 212-60-80
Дебетовая карта "Standard"
Разнообразные банковские продукты востребованы и нужны практически каждому современному человеку. Они представлены в разных формах, к примеру, сюда относятся дебетовые карты, выпускаемые многими финансовыми организациями. Использовать их можно так, как удобно самому владельцу — ограничений почти нет.
Понятие
Дебетовая карточка — самый популярный инструмент. Она предназначена для того, чтобы человек пользовался собственными денежными средствами. Очень часто ДК бывают зарплатными — на них работодатели перечисляют сотрудникам заработную плату.
Кроме того, карта Standard Кубаньторгбанка активно используется в разных магазинах, заведениях общественного питания для безналичной оплаты. У инструмента нет кредитной линии, но, если есть такая необходимость, можно активировать овердрафт.
Оформление продукта очень простое: потенциальный клиент выбирает банк, формирует заявку и предъявляет свой паспорт. Изготавливается пластик в течение двух недель.
За выпуск оплата не взимается, а стоимость годового обслуживания различается в разных ФО. Конкретная цифра зависит от подключенных функций и прочих параметров.
Основные параметры
Все карточки схожи по принципу действия, но могут значительно различаться по важным характеристикам, таким как:
- дизайн. В некоторых местах клиенты за дополнительную плату разрабатывают его самостоятельно;
- платежная система;
- тариф, в который также входят дополнительные опции и возможности;
- стоимость обслуживания. Есть финансовые организации, предлагающие продукты без необходимости уплачивать что-то со стороны держателей;
- способ считывания данных;
- валюта.
Как заказать
Требования к соискателям минимальны, и значит, процедура оформления услуги не отличается особой сложностью. Какие действия нужно выполнить:
- Выбирается банк-эмитент.
- Подбирается Standard карта по условиям, тарифам, требованиям ФО.
- Подается запрос на получение.
- Подписывается соглашение (с предварительным изучением всех пунктов, которые в нем прописаны).
- Менеджер сообщает, когда удастся забрать готовое изделие.
- При получении можно сразу активировать мобильный банк и прочие функции, которыми будет пользоваться потребитель.
На любую ДК перечисляется заработная плата — для этого реквизиты предоставляются в бухгалтерский отдел фирмы, где работает гражданин.
Для чего использовать
Что можно делать, используя карту Standard Кубаньторгбанка:
- хранить деньги;
- снимать наличные в банкоматах или банковских кассах;
- оплачивать товары в магазинах;
- совершать интернет-платежи (оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и т. д.);
- делать покупки в режиме онлайн.
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