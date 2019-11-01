Дебетовая карта Standard в Кубаньторгбанке

Mastercard Standard «Standard» — Кубаньторгбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 450 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
450 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - в банкоматах банков, подключенных к процессинговому центру Уралсиб;
  • 0,45% - в банкоматах Уралсиб;
  • 1%, мин. 70 руб.;
  • 1.2%, мин. 5 долл. за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - в ПВН банков, подключенных к процессинговому центру Уралсиб;
  • 1%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц; изменение лимитов 200 руб.
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 3 года;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 60 руб. в мес.
Дата актуализации 01.11.2019 14:49
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 01.11.2019 14:49
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банках-партнерах
Дата актуализации 01.11.2019 14:49
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Standard» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Кубаньторгбанк»
Адрес
350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
ОГРН
1022300000502
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
(861) 212-60-80

Дебетовая карта "Standard"


Разнообразные банковские продукты востребованы и нужны практически каждому современному человеку. Они представлены в разных формах, к примеру, сюда относятся дебетовые карты, выпускаемые многими финансовыми организациями. Использовать их можно так, как удобно самому владельцу — ограничений почти нет.

Понятие

Дебетовая карточка — самый популярный инструмент. Она предназначена для того, чтобы человек пользовался собственными денежными средствами. Очень часто ДК бывают зарплатными — на них работодатели перечисляют сотрудникам заработную плату.

Кроме того, карта Standard Кубаньторгбанка активно используется в разных магазинах, заведениях общественного питания для безналичной оплаты. У инструмента нет кредитной линии, но, если есть такая необходимость, можно активировать овердрафт.

Оформление продукта очень простое: потенциальный клиент выбирает банк, формирует заявку и предъявляет свой паспорт. Изготавливается пластик в течение двух недель.

За выпуск оплата не взимается, а стоимость годового обслуживания различается в разных ФО. Конкретная цифра зависит от подключенных функций и прочих параметров.

Основные параметры

Все карточки схожи по принципу действия, но могут значительно различаться по важным характеристикам, таким как:

  • дизайн. В некоторых местах клиенты за дополнительную плату разрабатывают его самостоятельно;
  • платежная система;
  • тариф, в который также входят дополнительные опции и возможности;
  • стоимость обслуживания. Есть финансовые организации, предлагающие продукты без необходимости уплачивать что-то со стороны держателей;
  • способ считывания данных;
  • валюта.

Как заказать

Требования к соискателям минимальны, и значит, процедура оформления услуги не отличается особой сложностью. Какие действия нужно выполнить:

  • Выбирается банк-эмитент.
  • Подбирается Standard карта по условиям, тарифам, требованиям ФО.
  • Подается запрос на получение.
  • Подписывается соглашение (с предварительным изучением всех пунктов, которые в нем прописаны).
  • Менеджер сообщает, когда удастся забрать готовое изделие.
  • При получении можно сразу активировать мобильный банк и прочие функции, которыми будет пользоваться потребитель.

На любую ДК перечисляется заработная плата — для этого реквизиты предоставляются в бухгалтерский отдел фирмы, где работает гражданин.

Для чего использовать

Что можно делать, используя карту Standard Кубаньторгбанка:

  • хранить деньги;
  • снимать наличные в банкоматах или банковских кассах;
  • оплачивать товары в магазинах;
  • совершать интернет-платежи (оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и т. д.);
  • делать покупки в режиме онлайн.

Banki.ru — сайт, который поможет пользователю выбрать идеальную дебетовую карточку. Именно для этого здесь действуют удобные фильтры для подбора продуктов, на 100 % соответствующих запросам посетителя. Все из того, что выделит система, будет подходить соискателю, поэтому ему останется лишь принять окончательное решение и перейти к заполнению заявки.

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