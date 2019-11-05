Дебетовая карта Уютный космос в Рокетбанке

Mastercard World — Киви Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • другое

начисление бонусных "рокетрублей" за покупки по карте:

  • 1% от стоимости любых покупок;
  • до 10% за покупки в "любимых" заведениях

потратить рокетрубли (1 рокетрубль = 1 рубль) можно на компенсацию полной стоимости покупки дороже 3 000 руб., максимальное начисление в месяц - 10 000 "рокетрублей"
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%

выплата - ежемесячно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. (эквивалент) ежемесячно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • доставка курьером бесплатная: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Ростов-на‑Дону, Пермь, Уфа, Саратов, Иркутск, Омск, Волгоград, Ижевск, Томск, Ярославль, Барнаул, Воронеж, Тула, Оренбург, Сочи, Калининград, Набережные Челны; в другие города на территории РФ - 350 руб., за пределами РФ - 5 000 руб.
Дата актуализации 05.11.2019 12:44
Возраст от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 05.11.2019 12:44
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток в рублях;
  • наличие бонусной программы
Минусы

первичное получение карты возможно только в городах с бесплатной доставкой
Особые ограничения
  • первичное получение карты возможно только в городах с бесплатной доставкой
Дата актуализации 05.11.2019 12:44
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Уютный космос» в 1 городе России
50
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Справочная информация
КИВИ Банк АО
Адрес
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 7
Сайт
www.rocketbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
8 800 200-07-08 — единый контактный центр

Дебетовая карта "Уютный космос"


Каждый второй житель России получает заработную плату на карточку, которую ошибочно называет «кредиткой». На самом деле, в руках у пользователей дебетовая карта, предназначенная именно для хранения личных сбережений. Необходимо понять, что она собой представляет, какими особенностями обладает и как используется.

Подробнее о продукте

ДК — платежный инструмент для безналичной оплаты товаров и услуг. Деньги, лежащие на таком счете, принадлежат его держателю. Уютный космос карта Рокетбанка является неким виртуальным кошельком, куда можно или положить средства самостоятельно, или переводить и получать зарплату, стипендию, пенсию, социальные выплаты и т. д. Очень часто ее открывают именно по зарплатному проекту, а компания сама выбирает банк и заключает с ним договор.

Сделать заказ может любой желающий, которому уже исполнилось 14 лет. Необходимо только предъявить паспорт и заполнить соответствующую заявку. Если соискатель выбрал именной инструмент, срок его изготовления составит 1–2 недели.

Получение пластика

В зависимости от того, какую финансовую организацию выбрал клиент, меняются условия получения услуги и открытия текущего счета. Многим банкам сегодня достаточно онлайн-заявки — практически нигде уже не требуется личное посещение офиса и заполнение бланка на месте.

За заказанной и изготовленной карточкой можно прийти самому или оформить курьерскую доставку на дом или работу.

Основные особенности

Самая главная функция карты Уютный космос Рокетбанка — сохранять имеющиеся на счете накопления.

Все, кто уже пользуется таким продуктом, утверждают, что это очень удобно:

  • пластик полностью заменяет кошелек, позволяет покупать что угодно;
  • вероятность потерять карточку достаточно низка, а если это случилось, ее можно сразу заблокировать, а потом обратиться в ФО за новой.

Таким инструментом разрешено пользоваться даже за границей, не нося с собой большое количество наличных.

Держателю всегда доступны и дополнительные опции:

  • баллы;
  • кешбэк;
  • скидки, акции;
  • начисление процентов на остаток.

Принцип использования

Пользоваться ДК намного удобнее, чем кредиткой — ее владелец не задумывается о том, что у него может возникнуть задолженность, которую требуется погасить вовремя. Все, что ему необходимо — пополнение для дальнейшей оплаты покупок, услуг и т. д., а также получение заработка и прочих выплат.

Прежде чем сделать окончательный выбор, рекомендуется перейти на портал Banki.ru и внимательно изучить представленные Уютный космос карты и условия, подходящие под критерии отбора. Последние посетитель нашего сайта указывает в специальном фильтре. Все делается максимально просто и очень быстро. Даже непосредственно к заполнению запроса можно приступить, нажав лишь одну кнопку.

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