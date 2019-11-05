Дебетовая карта Уютный космос в Рокетбанке
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Бонусы
|
начисление бонусных "рокетрублей" за покупки по карте:
потратить рокетрубли (1 рокетрубль = 1 рубль) можно на компенсацию полной стоимости покупки дороже 3 000 руб., максимальное начисление в месяц - 10 000 "рокетрублей"
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
5%
выплата - ежемесячно
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,05%
выплата - ежемесячно
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,01%
выплата - ежемесячно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: максимальная сумма одной операции в сторонних банкоматах не более 10 000 руб. (эквивалент)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|05.11.2019 12:44
|Возраст
|от 14 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|05.11.2019 12:44
|Плюсы
|
|Минусы
|
первичное получение карты возможно только в городах с бесплатной доставкой
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|05.11.2019 12:44
Предложения месяца
- Адрес
- 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 7
- Сайт
- www.rocketbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-07-08 — единый контактный центр
Дебетовая карта "Уютный космос"
Каждый второй житель России получает заработную плату на карточку, которую ошибочно называет «кредиткой». На самом деле, в руках у пользователей дебетовая карта, предназначенная именно для хранения личных сбережений. Необходимо понять, что она собой представляет, какими особенностями обладает и как используется.
Подробнее о продукте
ДК — платежный инструмент для безналичной оплаты товаров и услуг. Деньги, лежащие на таком счете, принадлежат его держателю. Уютный космос карта Рокетбанка является неким виртуальным кошельком, куда можно или положить средства самостоятельно, или переводить и получать зарплату, стипендию, пенсию, социальные выплаты и т. д. Очень часто ее открывают именно по зарплатному проекту, а компания сама выбирает банк и заключает с ним договор.
Сделать заказ может любой желающий, которому уже исполнилось 14 лет. Необходимо только предъявить паспорт и заполнить соответствующую заявку. Если соискатель выбрал именной инструмент, срок его изготовления составит 1–2 недели.
Получение пластика
В зависимости от того, какую финансовую организацию выбрал клиент, меняются условия получения услуги и открытия текущего счета. Многим банкам сегодня достаточно онлайн-заявки — практически нигде уже не требуется личное посещение офиса и заполнение бланка на месте.
За заказанной и изготовленной карточкой можно прийти самому или оформить курьерскую доставку на дом или работу.
Основные особенности
Самая главная функция карты Уютный космос Рокетбанка — сохранять имеющиеся на счете накопления.
Все, кто уже пользуется таким продуктом, утверждают, что это очень удобно:
- пластик полностью заменяет кошелек, позволяет покупать что угодно;
- вероятность потерять карточку достаточно низка, а если это случилось, ее можно сразу заблокировать, а потом обратиться в ФО за новой.
Таким инструментом разрешено пользоваться даже за границей, не нося с собой большое количество наличных.
Держателю всегда доступны и дополнительные опции:
- баллы;
- кешбэк;
- скидки, акции;
- начисление процентов на остаток.
Принцип использования
Пользоваться ДК намного удобнее, чем кредиткой — ее владелец не задумывается о том, что у него может возникнуть задолженность, которую требуется погасить вовремя. Все, что ему необходимо — пополнение для дальнейшей оплаты покупок, услуг и т. д., а также получение заработка и прочих выплат.
Прежде чем сделать окончательный выбор, рекомендуется перейти на портал Banki.ru и внимательно изучить представленные Уютный космос карты и условия, подходящие под критерии отбора. Последние посетитель нашего сайта указывает в специальном фильтре. Все делается максимально просто и очень быстро. Даже непосредственно к заполнению запроса можно приступить, нажав лишь одну кнопку.