Дебетовая карта Открытый космос в Рокетбанке

Mastercard World — Киви Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 3 480 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • другое

начисление бонусных "рокетрублей" за покупки по карте:

  • 1% от стоимости любых покупок;
  • до 10% за покупки в "любимых" заведениях

потратить рокетрубли (1 рокетрубль = 1 рубль) можно на компенсацию полной стоимости покупки дороже 3 000 руб., максимальное начисление в месяц - 10 000 "рокетрублей"
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%

выплата - ежемесячно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 3 480 ₽
  • по 290 руб. в месяц;
  • плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 20 000 руб. и среднемесячном остатке по всем счетам клиента в размере не менее 100 000 руб. за предыдущий календарный месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 300 000 руб. в месяц
  • 1,5% мин. 50 руб. при снятии свыше 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • доставка курьером бесплатная: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Ростов-на‑Дону, Пермь, Уфа, Саратов, Иркутск, Омск, Волгоград, Ижевск, Томск, Ярославль, Барнаул, Воронеж, Тула, Оренбург, Сочи, Калининград, Набережные Челны; в другие города на территории РФ - 350 руб., за пределами РФ - 5 000 руб.
Дата актуализации 05.11.2019 12:44
Возраст от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 05.11.2019 12:44
Плюсы
  • начисление процентов на остаток в рублях;
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • первичное получение карты возможно только в городах с бесплатной доставкой
Дата актуализации 05.11.2019 12:44
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Открытый космос» в 1 городе России
39
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Справочная информация
КИВИ Банк АО
Адрес
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 7
Сайт
www.rocketbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
8 800 200-07-08 — единый контактный центр

Дебетовая карта "Открытый космос"


Ежегодно количество выпускаемых дебетовых карт возрастает. Многие банковские клиенты являются держателями сразу нескольких типов карточек. По сути ДК можно назвать электронным кошельком, который позволяет хранить личные сбережения и быть уверенным в том, что с ними ничего не произойдет.

О чем идет речь

Дебетовая карта — это платежный инструмент, выпущенный конкретным банком и привязанный к расчетному счету держателя. Последний пользуется ею, чтобы делать покупки, оплачивать разные услуги, получать наличные в банкоматах и осуществлять переводы другим людям.

Самая главная функция пластика — хранение на нем денег, тратить которые можно в любое время, когда это понадобится их владельцу. ДК приравнивается к вкладу, она защищена АСВ. В отличие от кредитки, где лежат только заемные средства, на данном счете имеются лишь собственные накопления.

Воспользоваться владелец карточки может суммой, не превышающей остаток на счете. Кредитная линия отсутствует.

Как оформить

Конечно, карту Открытый космос Рокетбанка удастся получить непосредственно в отделении, но для тех, кто не может или не желает пользоваться этим способом, существует онлайн-оформление. Забрать пластик и подтвердить документы можно будет у прибывшего курьера. Сегодня такой опцией позволяют воспользоваться почти все финансовые организации.

В чем плюсы:

  • этот метод привлекателен для занятых людей или пенсионеров, которым тяжело выходить из дома;
  • продукт привезут, когда нужно, не только домой, но и на работу;
  • срок доставки — от 2–3 дней до недели.

Недостаток заключается лишь в том, что клиенту при оформлении придется учесть регионы присутствия ФО и график доставки.

Какими бывают ДК

Карточки классифицируют по платежным системам:

  • Visa;
  • MasterCard;
  • Maestro;
  • МИР;
  • ПРО100.

Также особенно выделяются привилегированные разновидности: платиновые, золотые, серебряные. Их владельцы получают доступ к большим возможностям: скидкам, броням, прочим приятным дополнительным бонусам. Годовое обслуживание Открытый космос карты по условиям договора будет самым дорогостоящим.

Дебетовки бывают именными или неименными. Вторые получить удастся практически сразу, в день обращения, но функционал у них не столь широк.

Как это работает

При совершении платежных операций нужная сумма списывается с банковского счета, к которому и привязана Открытый космос карта Рокетбанка. Покупка будет оплачена в случае, когда у человека имеется достаточное количество денежных средств. Если их нет, транзакция отклоняется.

Выбирать пластик подходящего типа стоит вместе с сервисом Banki.ru. Вся процедура поиска отнимет совсем немного времени и усилий, а результат будет безошибочным и позволит соискателю заключить удачную сделку с ФО. Именно для достижения такой цели на Banki.ru действуют удобные фильтры и онлайн-калькулятор, а пользователи всегда могут оставлять правдивые отзывы о компаниях и продуктах.

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