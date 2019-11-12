Дебетовая карта Дебетовая неименная в Невском Банке

Mastercard Standard — Невский Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • Mastercard Standard — Невский Банк
  • Mastercard Standard — Невский Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 400 руб.
  • 0% в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
  • комиссия за конвертацию - 0,5-1% от суммы операции;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. (10 руб. в банкоматах банка Уралсиб) за операцию;
  • смена ПИН в сторонних банкоматах - 50 руб.
Дата актуализации 12.11.2019 15:38
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 12.11.2019 15:38
Плюсы
  • отсутствует плата за выпуск и обслуживание карты
Минусы
  • крупная фиксированная комиссия за снятие в ПВН сторонних банков
Особые ограничения
  • карта может быть выпущена Клиентам в возрасте от 14 до 18 лет при предоставлении письменного согласия законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя)
Дата актуализации 12.11.2019 15:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая неименная» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Невский банк»
Адрес
195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
ОГРН
1097800006589
Сайт
www.nevskybank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
(812) 777-77-90

Дебетовая карта "Дебетовая неименная"

Сегодня почти у каждого человека в кошельке имеется пластиковая карточка. Данный инструмент способен здорово упростить повседневные траты. О том, что собой представляет дебетовая карта, как используется и чем отличается от кредиток, рассказано далее.

О чем речь

Дебетовая карта Дебетовая неименная Невского Банка является продуктом, позволяющим расплачиваться в обычных магазинах и в интернете. Ее владельцу не нужно иметь при себе наличные — он просто прикладывает инструмент к терминалу и забирает купленные вещи.

В отличие от кредитной карты на дебетовой лежат личные средства физического лица (зарплата, сумма, перечисленная через банкомат, и т. д.). Кредитка же пополняется деньгами финансовой организации, которые потом придется вернуть, а также внести процент за пользование.

Оформление

Перед тем как заказать карту Дебетовая неименная Невского Банка, следует изучить основные условия по ней:

  • стоимость обслуживания;
  • лимит на снятие и переводы;
  • способы доставки;
  • наличие банкоматов в конкретном населенном пункте;
  • дополнительные опции и сборы.

Варианты оформления:

  • Обращение непосредственно в банковское отделение. При себе заявитель должен иметь паспорт.
  • Создание заявки на официальном портале ФО.
  • Работа с менеджером, сотрудничающим с работодателем гражданина.

На изготовление и доставку пластика уйдет не более двух недель. Конкретный срок зависит от банка. Затем инструмент поступает в отделение компании или доставляется курьером.

Каковы особенности

Какая информация размещена на лицевой стороне:

  • номер (уникальная комбинация знаков);
  • срок действия (как только он истечет, пластик нужно будет заменить);
  • ФИО владельца.

На обороте имеется специальный код, который нельзя сообщать никому. Если им завладеют мошенники, они смогут легко осуществить перевод со счета. Тут же есть поле для подписи.

Использование

Что можно делать, владея карточкой:

  • Снимать денежные средства в банкомате.
  • Пополнять счет наличными или переводом.
  • Оплачивать товары и услуги в онлайн-режиме, через терминалы.

При осуществлении любых операций требуется ввод ПИН-кода (если только не используется PayPass). При оплате интернет-покупок его заменяет код, размещенный на обороте.

Подобрать самую подходящую карточку, а также сразу подать заявку на ее оформление пользователь может на сайте Banki.ru. Именно для этого здесь имеются фильтры для выбора карты Дебетовая неименная по условиям, калькулятор кешбэка, отзывы потребителей и экспертов, а также специальный форум, где можно создать собственную тему и обсудить ее с посетителями портала. Такой функционал точно не позволит сделать ошибку, а значит, клиент останется доволен сотрудничеством с банком.

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