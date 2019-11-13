Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза Валюта счета: Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Тип карты Mastercard Cirrus/Maestro Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и годовое обслуживание 700 ₽ выпуск карты (списывается единоразово) Выпуск и годовое обслуживание 10 $ выпуск карты (списывается единоразово) Выпуск и годовое обслуживание 10 € выпуск карты (списывается единоразово) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 200 руб. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%) Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотренно Лимиты по операциям лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 3 дол. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%) Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотренно Лимиты по операциям лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб. ( в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 3 евро. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%) Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотренно Лимиты по операциям лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб. ( в эквиваленте) Дополнительная информация запрос баланса в устройствах сторонних банков - 20 руб.;

СМС - информирование - бесплатно Дата актуализации 13.11.2019 15:25 Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Дата актуализации 13.11.2019 15:25 Плюсы отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков;

бесплатное СМС - информирование Минусы высокая стоимость обслуживания (выпуск карты) Дата актуализации 13.11.2019 15:25

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.