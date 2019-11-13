Дебетовая карта Cirrus/Maestro в банке Агора
Mastercard Cirrus/Maestro — Банк Агора
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 10 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
700 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
10 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
10 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
2%, мин. 200 руб. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
не предусмотренно
|Лимиты по операциям
|лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
2%, мин. 3 дол. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
не предусмотренно
|Лимиты по операциям
|лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб. ( в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
2%, мин. 3 евро. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
не предусмотренно
|Лимиты по операциям
|лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб. ( в эквиваленте)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 15:25
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|13.11.2019 15:25
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 15:25
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Cirrus/Maestro» в 2 городах России
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Справочная информация
БАНК «АГОРА» ООО
- Адрес
- 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-72-48 — справочная служба банка
Дебетовая карта "Cirrus/Maestro"