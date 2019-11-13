Дебетовая карта Cirrus/Maestro в банке Агора

Mastercard Cirrus/Maestro — Банк Агора
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 700 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Cirrus/Maestro
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
700 ₽
  • выпуск карты (списывается единоразово)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 200 руб. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%)
Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотренно
Лимиты по операциям лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб.
Дополнительная информация
  • запрос баланса в устройствах сторонних банков - 20 руб.;
  • СМС - информирование - бесплатно
Дата актуализации 13.11.2019 15:25
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 13.11.2019 15:25
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • бесплатное СМС - информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания (выпуск карты)
Дата актуализации 13.11.2019 15:25
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Cirrus/Maestro» в 2 городах России
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Справочная информация
БАНК «АГОРА» ООО
Адрес
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 788-72-48 — справочная служба банка

Дебетовая карта "Cirrus/Maestro"

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