Дебетовая карта MasterCard Gold в банке Агора

Mastercard Gold — Банк Агора
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 5 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
5 500 ₽
  • выпуск карты ( списывается единоразово)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 200 руб. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%)
Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотренно
Лимиты по операциям лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб.
Дополнительная информация
  • запрос баланса в устройствах сторонних банков - 20 руб.;
  • СМС - информирование - бесплатно
Дата актуализации 13.11.2019 15:25
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 13.11.2019 15:25
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • бесплатное СМС - информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания (выпуск карты)
Дата актуализации 13.11.2019 15:25
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «MasterCard Gold» в 2 городах России
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Справочная информация
БАНК «АГОРА» ООО
Адрес
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 788-72-48 — справочная служба банка

Дебетовая карта "MasterCard Gold"


Банковская система в РФ развивается, рынок стабилизируется, и в связи с этим все популярнее становятся разнообразные продукты, к примеру дебетовые карты. Перед тем как подать заявку на получение такого инструмента, стоит понять, для чего он необходим и как им правильно пользоваться.

Многие клиенты, когда речь заходит о платежных карточках, именуют их «кредитками», хотя такое название ошибочно. Дебетовая карта — своеобразный кошелек, позволяющий рассчитываться безналичным способом. На кредитке лежат заемные средства, взятые у банка, а на расчетном счете — деньги, которые принадлежат клиенту. Здесь можно хранить неограниченную сумму, не беспокоясь о ее безопасности, кроме того, некоторые продукты даже позволяют получать прибыль.

Основные моменты

Карта MasterCard Gold банка Агора используется для оплаты товаров и услуг через терминал, снятия наличных в банкомате и осуществления онлайн-покупок.

Не каждая карточка способна приносить своему владельцу прибыль, но такая возможность существует, если соискатель подаст заявку на оформление «доходного» продукта, позволяющего начислять процент на остаток средств на счете.

ДК бывают разными: одни применяются только для совершения платежей в интернете, другие универсальны и обладают большим функционалом. Различия встречаются и в географии использования, поэтому такие нюансы стоит уточнять заранее.

Существуют неименные и именные карты. Первые оформляются за несколько минут, если же потребитель заказал пластик второго типа, ему придется ожидать около двух недель (конкретный срок изготовления устанавливается банком-эмитентом).

При подписании соглашения необходимо узнать о наличии дополнительных комиссий за обслуживание и платных опций, которые могут быть активированы.

Заказ карты

С получением MasterCard Gold карты банка Агора все очень просто — соискатель, имеющий при себе паспорт, выполняет следующие действия:

  • Выбирает ФО, MasterCard Gold карту, условия ее оформления и использования. Обратить внимание абсолютно на все и ничего не упустить поможет сайт Banki.ru. Пользователь обозначит, что его интересует, а затем из представленных вариантов выделит наиболее подходящий по всем характеристикам.
  • Нажимает кнопку «Онлайн-заявка».
  • Заполняет анкету, вносит туда персональную информацию и паспортные данные.
  • Связывается с менеджером и окончательно заключает сделку.
  • Получает карточку.

Каковы плюсы

Почему ДК настолько востребованы:

  • гарантия безопасности;
  • удобство использования;
  • отсутствие трудностей с декларированием дохода при выезде за границу;
  • возможность постоянно контролировать траты;
  • широкая география;
  • оплата любых покупок и услуг через интернет, без ожидания в очередях;
  • начисление прибыли на остаток и кешбэка.

Как пользоваться

Использовать карточку удобно, и с ней, в отличие от кредитки, не придется думать о том, в какое время понадобится внести деньги на счет, чтобы погасить долг. Пополнения для дальнейшего применения осуществляются тогда, когда нужно владельцу, либо он получает на ДК зарплату, пенсию, стипендию и т. д. Покупки в офлайн и онлайн-точках оплачиваются моментально: в первом случае пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а во втором требуется указание реквизитов.

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