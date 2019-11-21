системы Мир Классическая

Классическая от банка «Славянский Кредит»

Мир Классическая — Славянский Кредит
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 1 000 до 2 500 ₽
  • Мир Классическая — Славянский Кредит
  • Mastercard Standard — Славянский Кредит
  • Visa Classic — Славянский Кредит
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 - 2 500 ₽

выпуск карты:

  • 1000 руб. - на 1 год;
  • 1700 руб. - на 2 года;
  • 2500 руб. - на 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков

0,5%
Лимиты по операциям лимит на получение наличных в день - 100 000 руб., в месяц - 600 000 руб.
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 109.5% годовых;
  • конвертация производится по курсу, отличному от курса ЦБ РФ на 3%.
Дата актуализации 21.11.2019 17:30
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 21.11.2019 17:30
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков;
  • бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты;
Дата актуализации 21.11.2019 17:30
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая» в 1 городе России
9
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Справочная информация
ООО КБ «Славянский кредит»
Адрес
119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
ОГРН
1027739736254
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 8
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Телефоны
(495) 775-34-94

Подробнее о Классическая банка «Славянский Кредит»


Ежегодно количество выпускаемых дебетовых карт возрастает. Многие банковские клиенты являются держателями сразу нескольких типов карточек. По сути ДК можно назвать электронным кошельком, который позволяет хранить личные сбережения и быть уверенным в том, что с ними ничего не произойдет.

О чем идет речь

Дебетовая карта — это платежный инструмент, выпущенный конкретным банком и привязанный к расчетному счету держателя. Последний пользуется ею, чтобы делать покупки, оплачивать разные услуги, получать наличные в банкоматах и осуществлять переводы другим людям.

Самая главная функция пластика — хранение на нем денег, тратить которые можно в любое время, когда это понадобится их владельцу. ДК приравнивается к вкладу, она защищена АСВ. В отличие от кредитки, где лежат только заемные средства, на данном счете имеются лишь собственные накопления.

Воспользоваться владелец карточки может суммой, не превышающей остаток на счете. Кредитная линия отсутствует.

Как оформить

Конечно, карту Классическая банка «Славянский Кредит» удастся получить непосредственно в отделении, но для тех, кто не может или не желает пользоваться этим способом, существует онлайн-оформление. Забрать пластик и подтвердить документы можно будет у прибывшего курьера. Сегодня такой опцией позволяют воспользоваться почти все финансовые организации.

В чем плюсы:

  • этот метод привлекателен для занятых людей или пенсионеров, которым тяжело выходить из дома;
  • продукт привезут, когда нужно, не только домой, но и на работу;
  • срок доставки — от 2–3 дней до недели.

Недостаток заключается лишь в том, что клиенту при оформлении придется учесть регионы присутствия ФО и график доставки.

Какими бывают ДК

Карточки классифицируют по платежным системам:

  • Visa;
  • MasterCard;
  • Maestro;
  • МИР;
  • ПРО100.

Также особенно выделяются привилегированные разновидности: платиновые, золотые, серебряные. Их владельцы получают доступ к большим возможностям: скидкам, броням, прочим приятным дополнительным бонусам. Годовое обслуживание Классическая карты по условиям договора будет самым дорогостоящим.

Дебетовки бывают именными или неименными. Вторые получить удастся практически сразу, в день обращения, но функционал у них не столь широк.

Как это работает

При совершении платежных операций нужная сумма списывается с банковского счета, к которому и привязана Классическая карта банка «Славянский Кредит». Покупка будет оплачена в случае, когда у человека имеется достаточное количество денежных средств. Если их нет, транзакция отклоняется.

Выбирать пластик подходящего типа стоит вместе с сервисом Banki.ru. Вся процедура поиска отнимет совсем немного времени и усилий, а результат будет безошибочным и позволит соискателю заключить удачную сделку с ФО. Именно для достижения такой цели на Banki.ru действуют удобные фильтры и онлайн-калькулятор, а пользователи всегда могут оставлять правдивые отзывы о компаниях и продуктах.

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