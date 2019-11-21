



Банковские карты давно перестали быть чем-то новым — сегодня люди благополучно используют их как для безналичного расчета, так и для снятия наличных, когда это необходимо. Далее подробно рассказано о том, что такое дебетовая карта, каковы ее плюсы и чем она отличается от других продуктов, выпускаемых финансовыми организациями.

Предназначение и особенности

Дебетовая карточка — платежный инструмент, используемый для безналичной оплаты покупок и снятия денег со счета в любой удобный момент. По сути, она является электронным кошельком, которым владелец может воспользоваться когда угодно. Здесь хранятся деньги, принадлежащие именно ему.

Золотая карта банка «Славянский Кредит» не предполагает использования заемных средств, взятых у банка, внесения платежей и оплаты процентов. Заказать ее может любое физическое лицо, которому уже исполнилось 14 лет.

На оформление продукта не уходит много времени. Соискатель предоставляет банковским сотрудникам два документа — паспорт и заполненную анкету. Справок подтверждающих доход и официальное трудоустройство, не требуется.

На рынке встречается множество привлекательных предложений, заслуживающих рассмотрения. Основные различия обычно заключаются в условиях обслуживания.

На что смотреть при заказе

Перед подачей заявки, выбирая карту Золотая по условиям, стоит обратить внимание на важные моменты, такие как:

Защита данных. Используется микрочип или магнитная лента. Первый вариант предпочтительнее, так как обеспечивает большую безопасность.

Стоимость годового обслуживания. Стандартные ДК менее затратны, а за премиальные варианты потребители платят в 3–4 раза больше.

Наличие овердрафта. Некоторые карточки выдаются уже с активированной опцией. Нужно изучить порядок начисления процентов, так как оно может быть ежедневным. Если соискателя что-либо не устраивает, лучше просто оформить дополнительную кредитку.

Получение прибыли с остатка средств.

Снятие наличных в банкоматах других ФО. Здесь бывают комиссии, лимиты, и о них нужно узнавать заранее.

Возможность удаленно контролировать движения по карте Золотая банка «Славянский Кредит» («Мобильный банк», «Личный кабинет», приложения). Это очень удобно, так как клиенту не придется по любому вопросу обращаться непосредственно в офис.

Подробно изучить каждый доступный продукт, просмотреть его в соответствии с приведенным выше списком поможет портал Banki.ru. На это не уйдет много времени, потому что данные по подходящим вариантам выведутся на одну страницу, а пользователь быстро сравнит их и поймет, что оптимально именно для него. Тут же имеется калькулятор, если понадобятся дополнительные расчеты. После останется нажать кнопку «Онлайн-заявка» и перейти к заполнению формы.