системы Мир Премиальная

Золотая от банка «Славянский Кредит»

Мир Премиальная — Славянский Кредит
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 3 000 до 6 000 ₽
  • Мир Премиальная — Славянский Кредит
  • Mastercard Gold — Славянский Кредит
  • Visa Gold — Славянский Кредит
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
комплект
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 - 6 000 ₽

выпуск карты:

  • 3000 руб. - на 1 год;
  • 5000 руб. - на 2 года;
  • 6000 руб. - на 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков

0,5%
Лимиты по операциям лимит на получение наличных в день - 100 000 руб., в месяц - 600 000 руб.
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 109.5% годовых;
  • конвертация производится по курсу, отличному от курса ЦБ РФ на 3%.
Дата актуализации 21.11.2019 17:30
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 21.11.2019 17:30
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков;
  • бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Дата актуализации 21.11.2019 17:30
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотая» в 1 городе России
7
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Справочная информация
ООО КБ «Славянский кредит»
Адрес
119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
ОГРН
1027739736254
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 8
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Телефоны
(495) 775-34-94

Подробнее о Золотая банка «Славянский Кредит»


Банковские карты давно перестали быть чем-то новым — сегодня люди благополучно используют их как для безналичного расчета, так и для снятия наличных, когда это необходимо. Далее подробно рассказано о том, что такое дебетовая карта, каковы ее плюсы и чем она отличается от других продуктов, выпускаемых финансовыми организациями.

Предназначение и особенности

Дебетовая карточка — платежный инструмент, используемый для безналичной оплаты покупок и снятия денег со счета в любой удобный момент. По сути, она является электронным кошельком, которым владелец может воспользоваться когда угодно. Здесь хранятся деньги, принадлежащие именно ему.

Золотая карта банка «Славянский Кредит» не предполагает использования заемных средств, взятых у банка, внесения платежей и оплаты процентов. Заказать ее может любое физическое лицо, которому уже исполнилось 14 лет.

На оформление продукта не уходит много времени. Соискатель предоставляет банковским сотрудникам два документа — паспорт и заполненную анкету. Справок подтверждающих доход и официальное трудоустройство, не требуется.

На рынке встречается множество привлекательных предложений, заслуживающих рассмотрения. Основные различия обычно заключаются в условиях обслуживания.

На что смотреть при заказе

Перед подачей заявки, выбирая карту Золотая по условиям, стоит обратить внимание на важные моменты, такие как:

  • Защита данных. Используется микрочип или магнитная лента. Первый вариант предпочтительнее, так как обеспечивает большую безопасность.
  • Стоимость годового обслуживания. Стандартные ДК менее затратны, а за премиальные варианты потребители платят в 3–4 раза больше.
  • Наличие овердрафта. Некоторые карточки выдаются уже с активированной опцией. Нужно изучить порядок начисления процентов, так как оно может быть ежедневным. Если соискателя что-либо не устраивает, лучше просто оформить дополнительную кредитку.
  • Получение прибыли с остатка средств.
  • Снятие наличных в банкоматах других ФО. Здесь бывают комиссии, лимиты, и о них нужно узнавать заранее.
  • Возможность удаленно контролировать движения по карте Золотая банка «Славянский Кредит» («Мобильный банк», «Личный кабинет», приложения). Это очень удобно, так как клиенту не придется по любому вопросу обращаться непосредственно в офис.

Подробно изучить каждый доступный продукт, просмотреть его в соответствии с приведенным выше списком поможет портал Banki.ru. На это не уйдет много времени, потому что данные по подходящим вариантам выведутся на одну страницу, а пользователь быстро сравнит их и поймет, что оптимально именно для него. Тут же имеется калькулятор, если понадобятся дополнительные расчеты. После останется нажать кнопку «Онлайн-заявка» и перейти к заполнению формы.

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