Моментальная Мир от банка «Славянский Кредит»
- стоимость обслуживания 300 ₽
- стоимость обслуживания 300 $
- стоимость обслуживания 300 €
|Тип карты
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
300 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
300 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
300 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0,5%
|Лимиты по операциям
|лимит на получение наличных в день - 100 000 руб., в месяц - 600 000 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0,5%
|Лимиты по операциям
|лимит на получение наличных в день - 100 000 руб., в месяц - 600 000 руб. (в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0,5%
|Лимиты по операциям
|лимит на получение наличных в день - 100 000 руб., в месяц - 600 000 руб. (в эквиваленте)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|21.11.2019 17:30
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|21.11.2019 17:30
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|21.11.2019 17:30
Предложения месяца
- Адрес
- 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
- ОГРН
- 1027739736254
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-34-94
Подробнее о Моментальная Мир банка «Славянский Кредит»
Дебетовые карты сегодня — самые распространенные платежные инструменты в РФ. На втором месте находятся кредитки, которыми жители государства тоже пользуются довольно часто. Прежде чем приступить к оформлению пластика, стоит понять все тонкие моменты, относящиеся к этому продукту, а также то, как им пользоваться и как правильно выбирать.
Что это
Дебетовая карточка — пластик, наделенный конкретной информацией, реквизитами, при помощи которых данный инструмент привязывается к счету, открытому в банке. На ДК можно копить собственные деньги, а потом делать разные переводы, оплачивать покупки и услуги в магазинах.
Карта Моментальная Мир банка «Славянский Кредит» значительно упрощает все процессы, так как осуществляются они автоматически. Система при этом работает очень быстро. Владельцу такого пластика больше не нужно повсюду носить с собой наличные.
Получение карточки
Чтобы оформить ДК, сначала следует подобрать банк-эмитент, предоставляющий именно те услуги, которые отвечают требованиям соискателя.
Некоторые делают выбор, отталкиваясь от близости банкоматов конкретной ФО к дому. Так происходит из-за периодического возникновения необходимости снять наличные (если в каком-то месте карту к оплате не принимают).
После того как потенциальный клиент выбрал карту Моментальная Мир по условиям, характеристикам и собственным целям, остается обратиться в финансовую организацию с соответствующей заявкой. Для этого понадобится паспорт или другой документ, позволяющий идентифицировать личность заявителя.
Особенности использования
Как только Моментальная Мир карта банка «Славянский Кредит» оказалась у потребителя, он получает возможность оплачивать ею покупки почти в любых магазинах, супермаркетах, ТЦ и прочих точках, где имеются соответствующие терминалы.
Деньги с собой носить не нужно — они все хранятся на счете в ФО и всегда доступны к использованию. Самый же главный фактор — абсолютная безопасность. Наличные можно потерять вместе с кошельком, а с утерянного пластика средства никуда не денутся, ведь владелец сразу заблокирует его. После осуществляется перевыпуск — простая процедура, для прохождения которой понадобится только запрос потребителя и его паспорт.
ДК позволяет с легкостью делать покупки в онлайн-магазинах. Для этого покупатель заходит на нужный сайт, выбирает товары, кидает их в корзину, указывает платежные реквизиты и проводит оплату. Все это отнимет у пользователя несколько минут.
Банковская система постоянно развивается, предлагаемые ею продукты эволюционируют, становятся все более удобными и выгодными для обеих сторон. Соискателю нужно лишь не запутаться в многообразии вариантов и понять, какое предложение будет самым подходящим и удачным. С этим поможет сервис Banki.ru и действующие здесь инструменты, существенно упрощающие процесс поиска идеального продукта. Посетитель, принявший окончательное решение, сразу может перейти к заполнению анкеты.