системы Мир

Моментальная Мир от банка «Славянский Кредит»

Мир — Славянский Кредит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
300 ₽
  • выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков

0,5%
Лимиты по операциям лимит на получение наличных в день - 100 000 руб., в месяц - 600 000 руб.
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 109.5% годовых;
  • конвертация производится по курсу, отличному от курса ЦБ РФ на 3%.
Дата актуализации 21.11.2019 17:30
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 21.11.2019 17:30
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков;
  • бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Дата актуализации 21.11.2019 17:30
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моментальная Мир» в 1 городе России
6
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Справочная информация
ООО КБ «Славянский кредит»
Адрес
119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
ОГРН
1027739736254
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 8
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Телефоны
(495) 775-34-94

Подробнее о Моментальная Мир банка «Славянский Кредит»


Дебетовые карты сегодня — самые распространенные платежные инструменты в РФ. На втором месте находятся кредитки, которыми жители государства тоже пользуются довольно часто. Прежде чем приступить к оформлению пластика, стоит понять все тонкие моменты, относящиеся к этому продукту, а также то, как им пользоваться и как правильно выбирать.

Что это

Дебетовая карточка — пластик, наделенный конкретной информацией, реквизитами, при помощи которых данный инструмент привязывается к счету, открытому в банке. На ДК можно копить собственные деньги, а потом делать разные переводы, оплачивать покупки и услуги в магазинах.

Карта Моментальная Мир банка «Славянский Кредит» значительно упрощает все процессы, так как осуществляются они автоматически. Система при этом работает очень быстро. Владельцу такого пластика больше не нужно повсюду носить с собой наличные.

Получение карточки

Чтобы оформить ДК, сначала следует подобрать банк-эмитент, предоставляющий именно те услуги, которые отвечают требованиям соискателя.

Некоторые делают выбор, отталкиваясь от близости банкоматов конкретной ФО к дому. Так происходит из-за периодического возникновения необходимости снять наличные (если в каком-то месте карту к оплате не принимают).

После того как потенциальный клиент выбрал карту Моментальная Мир по условиям, характеристикам и собственным целям, остается обратиться в финансовую организацию с соответствующей заявкой. Для этого понадобится паспорт или другой документ, позволяющий идентифицировать личность заявителя.

Особенности использования

Как только Моментальная Мир карта банка «Славянский Кредит» оказалась у потребителя, он получает возможность оплачивать ею покупки почти в любых магазинах, супермаркетах, ТЦ и прочих точках, где имеются соответствующие терминалы.

Деньги с собой носить не нужно — они все хранятся на счете в ФО и всегда доступны к использованию. Самый же главный фактор — абсолютная безопасность. Наличные можно потерять вместе с кошельком, а с утерянного пластика средства никуда не денутся, ведь владелец сразу заблокирует его. После осуществляется перевыпуск — простая процедура, для прохождения которой понадобится только запрос потребителя и его паспорт.

ДК позволяет с легкостью делать покупки в онлайн-магазинах. Для этого покупатель заходит на нужный сайт, выбирает товары, кидает их в корзину, указывает платежные реквизиты и проводит оплату. Все это отнимет у пользователя несколько минут.

Банковская система постоянно развивается, предлагаемые ею продукты эволюционируют, становятся все более удобными и выгодными для обеих сторон. Соискателю нужно лишь не запутаться в многообразии вариантов и понять, какое предложение будет самым подходящим и удачным. С этим поможет сервис Banki.ru и действующие здесь инструменты, существенно упрощающие процесс поиска идеального продукта. Посетитель, принявший окончательное решение, сразу может перейти к заполнению анкеты.

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