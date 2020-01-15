Свой круг от Эс-Би-Ай Банка

Mastercard Platinum — Эс-Би-Ай Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • другое

Программа лояльности «КРУГИ»: начисление бонусных баллов (за 1 рубль начисляется 0,01 балла) за покупки по карте, которые в дальнейшем можно компенсировать сумму покупок. Компенсации подлежит сумма покупки в размере от 5 000 рублей, по курсу 1 балл=1 рублю.

Бонусы от 1 % до 10% начисляются в зависимости от суммы покупок и выбранной клиентом одной категории из предложенных:

при покупках от 5 000 до 30 000 рублей:

  • 10% в категориях "Книги", "Кино";
  • 7% в категории "Детские товары";
  • 5% в категориях "Косметика", "Цветы", "Животные", "Театр", "Парковки", "Каршеринг/ аренда авто", "Развлечения", "Спорт";
  • 3% в категории "Красота"

при покупках от 30 000 до 50 000 рублей:

  • 10% в категориях "Duty Free";
  • 5% в категориях "Мед. учреждения ", "Одежда/обувь", "АЗС", "Мебель";
  • 3% в категории "Рестораны", "Бытовая техника/Электроника", "Ювелирные изделия, часы"

при покупках свыше 50 000 рублей:

  • 10% в категориях "Аптеки";
  • 5% в категориях "Ремонт", "Фастфуд", "Ж/д билеты", "Авиабилеты", "Отели";
  • 3% в категории "Супермаркеты", "Транспорт (Такси, городской транспорт)"

1% начисляется за любые покупки в других категориях.
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

бесплатно - в рамках акции до 15.01.2020 г.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%
Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • в рамках Пакета услуг "Свой круг" возможен выпуск нескольких карт близким людям, включая карту для ребёнка, подключённых к одному счёту. Выпускаются две карты Mastercard Platinum и 1 миникарта
Дата актуализации 22.11.2019 13:10
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 22.11.2019 13:10
Плюсы
  • бесплатное обслуживание в рамках акции;
  • бесплатное подключение пакета услуг в рамках акции;
  • бесплатное снятие наличных в любых банкоматах;
  • бесплатное СМС-информирование в рамках акции;
  • начисление процентов на остаток средств;
  • наличие бонусной программы
Дата актуализации 22.11.2019 13:10
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Свой круг» в 1 городе России
58
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Справочная информация
Эс-Би-Ай Банк ООО
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2
ОГРН
1037739028678
Сайт
sbibankllc.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-65-12 — звонок по России бесплатный (круглосуточно)

Подробнее о Свой круг Эс-Би-Ай Банка


Статистика ЦБ РФ говорит о том, что из всего объема карт, эмитированных на сегодня финансовыми организациями, почти 240 миллионов являются дебетовыми. Это значит, что в среднем каждый человек, проживающий в России, владеет двумя или тремя расчетными карточками. Именно поэтому вопросы, касающиеся использования таких инструментов, возникают достаточно часто.

Для чего это нужно

ДК — своеобразный виртуальный кошелек. Денежные средства, принадлежащие клиенту, хранятся на его банковском счете, а пластиковый инструмент обеспечивает доступ к ним. Какие операции можно совершать с его помощью:

  • оплачивать товары и услуги в магазинах, супермаркетах, ТЦ по безналичному расчету;
  • снимать наличные в банкоматах и кассах ФО;
  • погашать штрафы, налоги, платежи за услуги ЖКХ, прочие административные сборы;
  • оплачивать интернет-покупки. Нужные вещи можно заказать из другого города и даже страны. Это очень сильно расширяет спектр покупательских возможностей, позволяет хорошо экономить на шопинге;
  • переводить требующиеся суммы родственникам и друзьям;
  • дистанционно получать зарплату, пенсию, стипендию, пособие и т. д.

Порядок оформления

Проще всего заказать карту Свой круг в Эс-Би-Ай Банке через интернет, даже не выходя из дома. Как действовать:

  • Перейти на Banki.ru.
  • Изучить список самых подходящих пользователю предложений.
  • Выбрать карту Свой круг по условиям оформления и использования, нажать кнопку «Онлайн-заявка», расположенную рядом с ней.
  • Перейти на официальный сайт ФО.
  • Заполнить анкету и сразу отправить ее.

Как только заявка будет рассмотрена, банковский сотрудник свяжется с соискателем и проинформирует его по поводу дальнейших этапов. Многие компании сегодня готовы осуществлять абсолютно всю процедуру удаленно, что очень удобно.

Чем хорош продукт

Каковы достоинства дебетовой Свой круг карты Эс-Би-Ай Банка и почему данный инструмент так популярен у банковских клиентов:

  • удобство расчетов;
  • мгновенный перевод денег на большие расстояния;
  • безопасное хранение денежных средств на карточке;
  • получение привилегий от обслуживающей ФО, например кешбэк, скидки у партнеров, мили, баллы;
  • VIP-опции для тех, кто владеет золотыми и платиновыми картами.

Если сравнивать с кредитками, дебетовыми карточками пользоваться выгоднее. Это обусловлено сниженной стоимостью обслуживания и начислением процентов на оставшиеся деньги.

Сайт Banki.ru не только позволяет быстро приступить к оформлению заявки. Его основная функция — помощь пользователям в выборе идеального продукта, подходящего именно им, совпадающего по всем параметрам и условиям. Отыскать такой на нашем портале получится за несколько минут благодаря фильтрам, калькулятору и отзывам.

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