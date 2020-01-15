Свой круг от Эс-Би-Ай Банка
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 €
- бонусная программа
|Тип карты
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|Технологические особенности
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|Бонусы
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Программа лояльности «КРУГИ»: начисление бонусных баллов (за 1 рубль начисляется 0,01 балла) за покупки по карте, которые в дальнейшем можно компенсировать сумму покупок. Компенсации подлежит сумма покупки в размере от 5 000 рублей, по курсу 1 балл=1 рублю.
Бонусы от 1 % до 10% начисляются в зависимости от суммы покупок и выбранной клиентом одной категории из предложенных:
при покупках от 5 000 до 30 000 рублей:
при покупках от 30 000 до 50 000 рублей:
при покупках свыше 50 000 рублей:
1% начисляется за любые покупки в других категориях.
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
6%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
1%
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
бесплатно - в рамках акции до 15.01.2020 г.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
бесплатно - в рамках акции до 15.01.2020 г.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 €
бесплатно - в рамках акции до 15.01.2020 г.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц ( в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц ( в эквиваленте)
|Дополнительная информация
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|Дата актуализации
|22.11.2019 13:10
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|22.11.2019 13:10
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|22.11.2019 13:10
Предложения месяца
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2
- ОГРН
- 1037739028678
- Сайт
- sbibankllc.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-65-12 — звонок по России бесплатный (круглосуточно)
Подробнее о Свой круг Эс-Би-Ай Банка
Статистика ЦБ РФ говорит о том, что из всего объема карт, эмитированных на сегодня финансовыми организациями, почти 240 миллионов являются дебетовыми. Это значит, что в среднем каждый человек, проживающий в России, владеет двумя или тремя расчетными карточками. Именно поэтому вопросы, касающиеся использования таких инструментов, возникают достаточно часто.
Для чего это нужно
ДК — своеобразный виртуальный кошелек. Денежные средства, принадлежащие клиенту, хранятся на его банковском счете, а пластиковый инструмент обеспечивает доступ к ним. Какие операции можно совершать с его помощью:
- оплачивать товары и услуги в магазинах, супермаркетах, ТЦ по безналичному расчету;
- снимать наличные в банкоматах и кассах ФО;
- погашать штрафы, налоги, платежи за услуги ЖКХ, прочие административные сборы;
- оплачивать интернет-покупки. Нужные вещи можно заказать из другого города и даже страны. Это очень сильно расширяет спектр покупательских возможностей, позволяет хорошо экономить на шопинге;
- переводить требующиеся суммы родственникам и друзьям;
- дистанционно получать зарплату, пенсию, стипендию, пособие и т. д.
Порядок оформления
Проще всего заказать карту Свой круг в Эс-Би-Ай Банке через интернет, даже не выходя из дома. Как действовать:
- Перейти на Banki.ru.
- Изучить список самых подходящих пользователю предложений.
- Выбрать карту Свой круг по условиям оформления и использования, нажать кнопку «Онлайн-заявка», расположенную рядом с ней.
- Перейти на официальный сайт ФО.
- Заполнить анкету и сразу отправить ее.
Как только заявка будет рассмотрена, банковский сотрудник свяжется с соискателем и проинформирует его по поводу дальнейших этапов. Многие компании сегодня готовы осуществлять абсолютно всю процедуру удаленно, что очень удобно.
Чем хорош продукт
Каковы достоинства дебетовой Свой круг карты Эс-Би-Ай Банка и почему данный инструмент так популярен у банковских клиентов:
- удобство расчетов;
- мгновенный перевод денег на большие расстояния;
- безопасное хранение денежных средств на карточке;
- получение привилегий от обслуживающей ФО, например кешбэк, скидки у партнеров, мили, баллы;
- VIP-опции для тех, кто владеет золотыми и платиновыми картами.
Если сравнивать с кредитками, дебетовыми карточками пользоваться выгоднее. Это обусловлено сниженной стоимостью обслуживания и начислением процентов на оставшиеся деньги.
Сайт Banki.ru не только позволяет быстро приступить к оформлению заявки. Его основная функция — помощь пользователям в выборе идеального продукта, подходящего именно им, совпадающего по всем параметрам и условиям. Отыскать такой на нашем портале получится за несколько минут благодаря фильтрам, калькулятору и отзывам.