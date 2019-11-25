Классическая Кэшбэк от Примсоцбанка
- стоимость обслуживания от 0 до 468 ₽
- cash back 1%
- стоимость обслуживания от 0 до 7 $
- cash back 1%
- стоимость обслуживания до 7 €
- cash back 1%
|
Тип карты
на выбор
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
1%
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 468 ₽
39 руб. ежемесячно; плата не взимается при ежемесячных покупках от 10 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 7 $
39 руб. ежемесячно (эквивалент); плата не взимается при ежемесячных покупок от 10 000 руб. (эквивалент)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
до 7 €
39 руб. ежемесячно (эквивалент); плата не взимается при ежемесячных покупок от 10 000 руб. (эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%, далее 2%, мин.250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Лимиты по операциям
|льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 000 долл. (эквивалент); снятие наличных - 250 000 руб.в сутки; лимит всех операций в календарный месяц - 2 000 000 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Лимиты по операциям
|льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц (эквивалент), в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб.(эквивалент) в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 000 долл. ; снятие наличных - 250 000 руб.в сутки (эквивалент); лимит всех операций в календарный месяц - 2 000 000 руб. (эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Лимиты по операциям
|льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц (эквивалент), в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб.(эквивалент) в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 000 долл.(эквивалент) ; снятие наличных - 250 000 руб.в сутки (эквивалент); лимит всех операций в календарный месяц - 2 000 000 руб. (эквивалент)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|25.11.2019 12:12
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|25.11.2019 12:12
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|25.11.2019 12:12
Предложения месяца
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- ОГРН
- 1022500001061
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42