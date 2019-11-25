системы Мир Премиальная

Классическая Кэшбэк от Примсоцбанка

Visa Platinum — Примсоцбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 468 ₽
  • cash back 1%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
  • Apple Pay,Google Pay, Samsung Pay
Cash Back
1%
  • сумма ежемесячных покупок от 10 000 руб.;
  • мак. возврат - 3 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 468 ₽

39 руб. ежемесячно; плата не взимается при ежемесячных покупках от 10 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%, далее 2%, мин. 250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН банка

0%, далее 2%, мин. 250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%, далее 2%, мин.250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН других банков

0%, далее 2%, мин. 250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Лимиты по операциям льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 000 долл. (эквивалент); снятие наличных - 250 000 руб.в сутки; лимит всех операций в календарный месяц - 2 000 000 руб.
Дополнительная информация
  • количество дополнительных карт - 2;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Дата актуализации 25.11.2019 12:12
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 25.11.2019 12:12
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков в пределах льготного лимита
Дата актуализации 25.11.2019 12:12
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая Кэшбэк» в 39 городах России
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Справочная информация
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
ОГРН
1022500001061
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 13
Банкоматы 41
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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