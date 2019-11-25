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Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) Apple Pay,Google Pay, Samsung Pay

Cash Back 1% сумма ежемесячных покупок от 10 000 руб.;

мак. возврат - 3 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 468 ₽ 39 руб. ежемесячно; плата не взимается при ежемесячных покупках от 10 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 7 $ 39 руб. ежемесячно (эквивалент); плата не взимается при ежемесячных покупок от 10 000 руб. (эквивалент)

Выпуск и годовое обслуживание до 7 € 39 руб. ежемесячно (эквивалент); плата не взимается при ежемесячных покупок от 10 000 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%, далее 2%, мин. 250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0%, далее 2%, мин. 250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 0%, далее 2%, мин.250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН других банков 0%, далее 2%, мин. 250 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Лимиты по операциям льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 000 долл. (эквивалент); снятие наличных - 250 000 руб.в сутки; лимит всех операций в календарный месяц - 2 000 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка 0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН других банков 0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Лимиты по операциям льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц (эквивалент), в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб.(эквивалент) в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 000 долл. ; снятие наличных - 250 000 руб.в сутки (эквивалент); лимит всех операций в календарный месяц - 2 000 000 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН банка 0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН других банков 0%, далее 2%, мин. 250 руб.(эквивалент) - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Лимиты по операциям льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц (эквивалент), в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб.(эквивалент) в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 000 долл.(эквивалент) ; снятие наличных - 250 000 руб.в сутки (эквивалент); лимит всех операций в календарный месяц - 2 000 000 руб. (эквивалент)

Дополнительная информация количество дополнительных карт - 2;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых