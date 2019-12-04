Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза Валюта счета: Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Тип карты Visa Electron Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и годовое обслуживание 500 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 10 $ Выпуск и годовое обслуживание 10 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 5 долл. (1%, мин. 3 долл. в банкоматах ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 5 долл. (1%, мин. 3 долл. в ПВН ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) (в эквиваленте) Лимиты по операциям лимит на снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 5 долл. (1% , мин. 3 долл. в банкоматах ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 5 долл. (1% , мин. 3 долл. в ПВН ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) Лимиты по операциям лимит на снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 5 долл. (1% , мин. 3 долл. в банкоматах ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 5 долл. (1% , мин. 3 долл. в ПВН ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) (в эквиваленте) Лимиты по операциям лимит на снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация СМС - информирование - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка; Дата актуализации 04.12.2019 17:43 Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Дата актуализации 04.12.2019 17:43 Плюсы бесплатное СМС - информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров; Особые ограничения высокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 04.12.2019 17:43

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.