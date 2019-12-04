Visa Gold от банка «Кузнецкий Мост»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- стоимость обслуживания 50 $
- стоимость обслуживания 50 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
3 000 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
50 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
50 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,2%, мин. 5 долл. (1%, мин. 3 долл. в банкоматах ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) (в эквиваленте)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,2%, мин. 5 долл. (1%, мин. 3 долл. в ПВН ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) (в эквиваленте)
|Лимиты по операциям
|лимит на снятие наличных: 700 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,2%, мин. 5 долл. (1%, мин. 3 долл. в банкоматах ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,2%, мин. 5 долл. (1%, мин. 3 долл. в ПВН ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров)
|Лимиты по операциям
|лимит на снятие наличных: 700 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,2%, мин. 5 долл. (1%, мин. 3 долл. в банкоматах ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) (в эквиваленте)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,2%, мин. 5 долл. (1%, мин. 3 долл. в ПВН ОАО «УРАЛСИБ» и банков-партнеров) (в эквиваленте)
|Лимиты по операциям
|лимит на снятие наличных: 700 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:43
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:43
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:43
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Gold» в 1 городе России
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Справочная информация
Банк «Кузнецкий мост» АО
- Адрес
- 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1
- ОГРН
- 1077711000014
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 510-63-93