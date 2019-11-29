Индивидуальная зарплатная от банка «Александровский»

Visa Gold «Черничная» — Александровский
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможность привязки к Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay
Cash Back
5%
  • 5% при покупках в категориях "АЗС", "Платные дороги", "Аптеки";
  • макс. сумма - 2 000 руб.в месяц;
  • мин. сумма - 300 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%

проценты начисляются при поддержании ежедневного остатка на счете карты в сумме от 30 000 руб.; на сумму остатка свыше 100 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% до 100 000 руб. в месяц;
  • 1,5%, мин. 150 руб. свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 3% от суммы операции;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - 30 руб.
Дата актуализации 29.11.2019 15:34
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 29.11.2019 15:34
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток;
  • бесплатное обслуживание карты;
  • бесплатное снятие наличных до 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • высокая комиссия за снятие наличных в кассах сторонних банков
Дата актуализации 29.11.2019 15:34
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная зарплатная» в 5 городах России
56
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Справочная информация
ПАО «Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 7
Банкоматы 8
посмотреть на карте
Телефоны
(812) 324-87-77

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