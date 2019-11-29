Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Тип карты Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки к Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay Cash Back 5% 5% при покупках в категориях "АЗС", "Платные дороги", "Аптеки";

макс. сумма - 2 000 руб.в месяц;

мин. сумма - 300 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете до 4% проценты начисляются при поддержании ежедневного остатка на счете карты в сумме от 30 000 руб.; на сумму остатка свыше 100 000 руб. проценты не начисляются Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% до 100 000 руб. в месяц;

1,5%, мин. 150 руб. свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 3% от суммы операции;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - 30 руб. Дата актуализации 29.11.2019 15:34 Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Дата актуализации 29.11.2019 15:34 Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток;

бесплатное обслуживание карты;

бесплатное снятие наличных до 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков Минусы высокая комиссия за снятие наличных в кассах сторонних банков Дата актуализации 29.11.2019 15:34

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.