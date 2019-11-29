Индивидуальная зарплатная от банка «Александровский»
Visa Gold «Черничная» — Александровский
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
5%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 4%
проценты начисляются при поддержании ежедневного остатка на счете карты в сумме от 30 000 руб.; на сумму остатка свыше 100 000 руб. проценты не начисляются
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|29.11.2019 15:34
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|29.11.2019 15:34
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|29.11.2019 15:34
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная зарплатная» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
- Адрес
- 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
- ОГРН
- 1027800000194
- Сайт
- www.alexbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 324-87-77