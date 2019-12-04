MasterCard Standard от Финам Банка
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания до 1 188 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
1%
  • макс. возврат - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
2%
Выпуск и годовое обслуживание
до 1 188 ₽
  • 99 руб. в месяц;
  • бесплатно при неснижаемом остатке от 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;
  • 1% при снятии свыше 15 000 руб.;
  • 0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие»
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;
  • 1% при снятии свыше 15 000 руб.;
  • 0,5% - в ПВН Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие»
Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ
Дата актуализации 04.12.2019 17:22
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 04.12.2019 17:22
Плюсы
  • Возможность отмены платы за годовое обслуживание;
  • Наличие cash back;
  • Пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
  • Начисление процентов раз в квартал
Дата актуализации 04.12.2019 17:22
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «MasterCard Standard» в 52 городах России
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Справочная информация
АО «Банк ФИНАМ»
Адрес
127006, Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2.
ОГРН
1037739001046
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 796-90-23

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