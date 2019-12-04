Тип карты Mastercard Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass)

Cash Back 1% макс. возврат - 3 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете от 1,5% до 2% процент на остаток начисляется ежеквартально: 1.5% - на сумму до 150 000 руб.;

2% - на сумму свыше 150 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание до 2 388 ₽ 199 руб. в месяц;

бесплатно при неснижаемом остатке от 40 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание до 36 $ 3 долл. в месяц;

бесплатно при неснижаемом остатке от 600 долл.

Выпуск и годовое обслуживание до 36 € 3 евро в месяц;

бесплатно при неснижаемом остатке от 600 евро

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие»

Снятие наличных в ПВН других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в ПВН Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие»

Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» ( в эквиваленте)

Снятие наличных в ПВН других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в ПВН Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» ( в эквиваленте)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц ( в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» ( в эквиваленте)

Снятие наличных в ПВН других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в ПВН Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» ( в эквиваленте)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц ( в эквиваленте)

Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ РФ