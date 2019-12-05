Платиум от Невского Банка

Mastercard Standard — Невский Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 400 руб.
  • 0% в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • кешбэк до 6% у партнеров;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - 0,5-1% от суммы операции;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. (10 руб. в банкоматах банка Уралсиб) за операцию;
  • смена ПИН в сторонних банкоматах - 50 руб.
Дата актуализации 05.12.2019 12:03
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 05.12.2019 12:03
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банков-партнеров
Минусы
  • крупная фиксированная комиссия за снятие в ПВН сторонних банков
Особые ограничения
  • карта выпускается только в Московской филиале;
  • карта может быть выпущена клиентам в возрасте от 14 до 18 лет при предоставлении письменного согласия законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя)
Дата актуализации 05.12.2019 12:03
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платиум» в 5 городах России
99
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Доходная
Росгосстрах Банк
до 7% на остаток
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
Сashback до 10%
Посмотреть
Все сразу
Райффайзенбанк
Cashback бонусами
Посмотреть
МожноВСЕ
Росбанк
Cashback до 10%
Посмотреть
Справочная информация
ПАО «Невский банк»
Адрес
195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
ОГРН
1097800006589
Сайт
www.nevskybank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
(812) 777-77-90

Продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Калькулятор ипотечного страхования
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Вклады с онлайн заявкой
Акции российских компаний
Купить ETF
Покупка ОФЗ
Купить ПИФы

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ
Займ на Киви кошелек

Ещё

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях

Страхование

Электронный полис ОСАГО
Ипотечное страхование
Страховка для Шенгена
Страховка в Турцию
Страхование недвижимости
Страхование жизни

Карты

Онлайн заявка на кредитную карту
Кредитная карта Тинькофф Платинум
Кредитки без справки о доходах
Онлайн заявка на дебетовую карту
Золотая карта Сбербанка
Пенсионная карта Мир от Сбербанка

Ипотека

Ипотека в Альфа-Банке
Ипотека в ВТБ
Ипотека в Сбербанке
Рефинансирование ипотеки
Льготная ипотека
Ипотека на вторичное жилье

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в Москве
РКО Сбербанк
РКО в Тинькофф банке
РКО в ВТБ
РКО в Райффайзен банке