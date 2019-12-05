Платиум от Невского Банка
Mastercard Standard — Невский Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 10 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|05.12.2019 12:03
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|05.12.2019 12:03
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|05.12.2019 12:03
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платиум» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Невский банк»
- Адрес
- 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
- ОГРН
- 1097800006589
- Сайт
- www.nevskybank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 777-77-90