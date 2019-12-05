Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб.

0% в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас" Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в месяц Дополнительная информация кешбэк до 6% у партнеров;

СМС-информирование - бесплатно;

комиссия за конвертацию - 0,5-1% от суммы операции;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. (10 руб. в банкоматах банка Уралсиб) за операцию;

смена ПИН в сторонних банкоматах - 50 руб. Дата актуализации 05.12.2019 12:03 Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Дата актуализации 05.12.2019 12:03 Плюсы бесплатное обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банков-партнеров Минусы крупная фиксированная комиссия за снятие в ПВН сторонних банков Особые ограничения карта выпускается только в Московской филиале;

карта может быть выпущена клиентам в возрасте от 14 до 18 лет при предоставлении письменного согласия законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя) Дата актуализации 05.12.2019 12:03

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.