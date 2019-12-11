



Безналичный расчет физических лиц за покупки и услуги становится все более распространенным. Для этого финансовые организации выпускают дебетовые карты — электронные кошельки, на которых и хранятся денежные средства. Потратить их владельцы могут ровно ту сумму, что там имеется — в минус баланс увести нельзя.

Описание

Дебетовка — пластиковая карточка, выпущенная конкретной ФО и привязанная к расчетному счету. Она предназначена, в первую очередь, для управления деньгами. В отличие от кредитки владелец расходует только личные накопления, а не то, что взято в долг у банка. На эту же карту можно получить заработную плату, пенсию, стипендию и т. д.

Как получить

Прежде чем формировать заявку, следует ознакомиться с банковскими предложениями, выбрать карту VISA CLASSIC по условиям, скидкам, бонусам и всему прочему. Это проще всего делать на сайте Banki.ru, выделив информацию на одной странице. Пользователь моментально сопоставит характеристики, если нужно, произведет расчеты и оставит только один идеальный вариант.

Что дальше:

инструмент можно заказать удаленно, оформив онлайн-запрос, или прямо в отделении банка, передав заполненный бланк и паспорт оператору;

услуга доступна человеку, которому уже исполнилось 14 лет;

существуют бесплатные продукты со стандартным набором опций и годовым обслуживанием стоимостью в 0 рублей;

доставка осуществляется курьером или по почте. Если потребителя не устраивают эти методы, он может просто прийти в офис и забрать карту;

счет активируется зачислением на него некой суммы.

Каковы особенности

Почему стоит воспользоваться предложением:

легкое и достаточно быстрое оформление;

удобное использование денежных средств. Больше не нужно носить с собой наличные;

у путешественников не возникает проблем с декларированием крупных сумм на таможне;

VISA CLASSIC картой банка «Платина» можно пользоваться во многих странах мира, а также совершать онлайн-покупки;

во многих местах счета пополняются моментально и без комиссий;

банковские партнеры предоставляют скидки и бонусы тем, кто рассчитывается безналичным способом.

Для чего нужна карта

Пластик вместо обычного кошелька удобен для всех, даже для пенсионеров:

легко получить зарплату, пенсию и другие выплаты;

можно дистанционно перевести деньги родственникам, друзьям или коллегам, заплатить за какой-нибудь товар, выбранный через интернет;

долги по займам, услугам ЖКХ и многому другому погашаются через банкомат или в режиме онлайн.

Все это осуществляется исключительно в пределах лимита и суммы, внесенной держателем на карту VISA CLASSIC банка «Платина».