VISA CLASSIC от банка «Платина»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 20 $
- стоимость обслуживания 20 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|
Тип карты
на выбор
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
600 ₽
Первоначальный взнос: 600
|Выпуск и годовое обслуживание
|
20 $
Первоначальный взнос: 20
|Выпуск и годовое обслуживание
|
20 €
Первоначальный взнос: 20
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 150 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 100 руб. (в эквиваленте)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 150 руб. (в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 100 руб. (в эквиваленте)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 150 руб. (в эквиваленте)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|11.12.2019 15:41
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|11.12.2019 15:41
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|11.12.2019 15:41
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «VISA CLASSIC» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО КБ «ПЛАТИНА»
- Адрес
- 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
- ОГРН
- 1027739881091
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 967-02-00