VISA GOLD от банка «Платина»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 ₽
  • 3 000 руб. в год
Первоначальный взнос: 3000
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0,9%, мин. 30 руб. при снятии до 600 000 руб. в день;
  • 3%, при снятии свыше 600 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН банка
  • 1%, мин. 30 руб. при снятии до 600 000 руб. в день;
  • 3%, при снятии свыше 600 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб.
Дополнительная информация
  • СМС - информирование - 70 руб.;
  • Запроса баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
  • Конвертация - по курсу Банка;
  • Плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Дата актуализации 11.12.2019 15:41
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 11.12.2019 15:41
Плюсы
  • Высокая стоимость обслуживания карты;
  • Технология 3D secure
Минусы
  • Наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;
  • Крупная комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации 11.12.2019 15:41
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «VISA GOLD» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО КБ «ПЛАТИНА»
Адрес
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
ОГРН
1027739881091
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 967-02-00

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