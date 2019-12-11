



Дебетовая карточка — удобный банковский инструмент. Это счет, к которому привязан пластиковый носитель. Она является выгодной альтернативой наличным деньгам, так как позволяет переводить средства другим людям, оплачивать покупки, квитанции и т. д. Держатели карточек получают кешбэк и другие бонусы за их использование. VISA PLATINUM карта банка «Платина» практически не занимает места в кошельке, но хранить на ней можно очень крупные суммы.

Важные моменты

Основная функция ДК — хранение денежных средств. Некоторые ФО, желая прилечь клиентов, предлагают начислять процент на остаток.

На счете размещены только деньги, принадлежащие клиенту. Если их выдал банк, такая карта будет считаться кредитной. Потребитель, желающий совместить сразу несколько возможностей, может активировать овердрафт.

При отсутствии кредитного лимита все, что доступно держателю, — его собственные средства.

Дебетовые карточки распространены, ими пользуются наниматели и сотрудники для начисления зарплаты, также на них получают пенсию, стипендию, пособие по безработице и т. д. Заказать инструмент можно, имея при себе паспорт. В одной или нескольких организациях удастся оформить 2–3 ДК, если это нужно соискателю.

Нюансы оформления

Выбирая продукт, необходимо тщательно читать соглашение, не стесняться задавать менеджеру вопросы, если есть сомнения. Выбирается VISA PLATINUM карта по условиям, являющимся для потенциального клиента наиболее значительными. Один из главных пунктов — бесплатное обслуживание. Действительно, само ведение счета может осуществляться бесплатно, но нельзя забывать о дополнительных платных функциях, внимание на которые следует обращать заранее, еще только изучая документацию.

Какими они бывают

На какие категории делятся карты VISA PLATINUM банка «Платина»:

Разные платежные системы. Наиболее распространены Visa и MasterCard.

Считывание данных при помощи магнитной ленты или чипа. Последнее — более современный вариант хранения информации.

Наличие PayPass, чтобы оплачивать товары и услуги, даже без карты в руках.

Именные или неименные. На изготовление первых уходит до двух недель, вторую можно получить за несколько минут.

Платежные инструменты также различаются дизайном, условиями обслуживания, валютой. Уровень конкуренции между ФО все выше, поэтому они неустанно работают над привлечением новых потребителей, используя рекламу, лояльные условия, доступность банковских продуктов.

Подбирать предложение из огромного разнообразия трудно, если не выделить для себя приоритетные параметры. Разобраться с этим вопросом быстро и без сложностей поможет сервис Banki.ru. Пользователь вбивает сведения в фильтр, видит подходящие варианты, проводит расчеты, читает отзывы и принимает окончательное решение. К следующему шагу перейти тоже легко — нажатием кнопки «Онлайн-заявка».