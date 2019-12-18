Digital-карта от Экспобанка

Mastercard World «Digital-карта» — Экспобанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay /Google Pay
Бонусы
  • другое

программа лояльности Digital card: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 3 000 руб., которые можно использовать для компенсации покупок с использованием карты у партнеров - участников программы, а также для компенсации стоимости банковских услуг и покупок определенных категорий в Интернет-Банке или Мобильном Банке (1 бонус = 1 руб.)

  • 200 бонусов - при покупках от 3 000 руб. до 9 999 руб.;
  • 400 бонусов - при покупках равным 10 000 руб.;
  • 400 бонусов +1% - при покупках свыше 10 000 руб.;
  • макс. 3 000 бонусов

90 дней - срок действия бонусов
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - взимается в соответствии с тарифами по обслуживанию физических лиц в мобильном банке «Expo-mobile»;;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
Дата актуализации 18.12.2019 17:00
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 18.12.2019 17:00
Плюсы
  • Бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • Наличие бонусной программы;
  • Возможность бесплатного снятия наличных в устройствах сторонних банков;
Дата актуализации 18.12.2019 17:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Digital-карта» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Экспобанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
ОГРН
1027739504760
Сайт
expobank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7
Банкоматы 3
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Телефоны
8 800 500-07-70 — единая справочная служба

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