Перед тем как заказать дебетовку, стоит узнать, что данный продукт собой представляет, изучить аргументы за его использование, приводимые специалистами. Особенное внимание необходимо уделить процедуре обзора лучших предложений с процентом на остаток, кешбэком и другими бонусами. Выбор подходящей карты Digital-карта Экспобанка — один из самых важных этапов, обеспечивающий потенциальному клиенту выгоду.

О предложении

ДК — пластиковая карточка, выпущенная конкретным банком и привязанная к счету владельца. Ею можно оплачивать товары в магазинах, снимать наличные в банкоматах и вносить интернет-платежи.

Обычно дебетовки именные. Каждая обладает конкретным периодом действия. Как только он истекает, осуществляется блокировка.

Снять со счета больше денег, чем на нем размещено, нельзя. В минус он уводится, когда держатель добровольно активирует овердрафт.

Чтобы пользоваться ДК было удобнее, стоит подключить СМС-уведомления, помогающие следить за балансом, прибылью и расходами.

При снятии наличных и оплате товаров в магазинах вводится ПИН-код. Его знает только сам владелец и не сообщает никому. У него также имеется доступ в онлайн-кабинет, где можно просматривать отчеты, делать переводы и т. д.

Как воспользоваться услугой

Чтобы заказать карточку, соискатель может обратиться в любой банк РФ. Многие из них не обращают внимания на регион проживания клиента, так как оказывают услуги дистанционно, через интернет.

Заявления на выпуск Digital-карта карт Экспобанка подаются очень быстро вне зависимости от способа оформления. Для того чтобы их приняли, нужно лишь предъявить паспорт потребителя.

Если процедура проводилась в режиме онлайн, изделие доставляется или в банковское отделение, или на дом курьером.

Чем ДК особенны

Чем продукт привлекает потребителей:

удобно обналичивать средства. Не нужно идти в банк и стоять в очереди, чтобы снять некую сумму. Банкоматы действуют в круглосуточном режиме, найти их можно почти повсюду;

человек избавлен от необходимости носить с собой наличные и пересчитывать мелочь на кассе;

на остаток на счете начисляется процент. Если учесть еще и кешбэк, использование карточки становится очень выгодным;

онлайн-оплата.

Для тех, кто испытывает трудности при подборе продукта, способного принести наибольшую выгоду, создан сервис Banki.ru. Здесь процедура выбора заметно упрощается, чему способствуют фильтры, калькулятор, отзывы, форумы и т. д. Посетитель нашего сайта точно знает, что не допустит ошибку и заключит удачную сделку, выбрав карту Digital-карта по условиям ее получения и использования.