Digital-карта от Экспобанка
Mastercard World «Digital-карта» — Экспобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Бонусы
|
программа лояльности Digital card: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 3 000 руб., которые можно использовать для компенсации покупок с использованием карты у партнеров - участников программы, а также для компенсации стоимости банковских услуг и покупок определенных категорий в Интернет-Банке или Мобильном Банке (1 бонус = 1 руб.)
90 дней - срок действия бонусов
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|18.12.2019 17:00
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|18.12.2019 17:00
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|18.12.2019 17:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Digital-карта» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Экспобанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
- ОГРН
- 1027739504760
- Сайт
- expobank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-07-70 — единая справочная служба